Pachuca vs Toluca, GOLES y resumen Copa MX

Los Tuzos de Pachuca lograron rescatar un importante empate en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa MX, con goles de Franco Jara y Efraín Orona por parte de los hidalguenses; de Michel Estrada y Felipe Pardo de los mexiquenses, ambas escuadras mantienen la posibilidad de llegar a la siguiente ronda del torneo al finalizar con marcador 2-2.

En el desarrollo de los primeros 45 minutos del encuentro de Cuartos de Final de la Copa MX ambas escuadras buscaron imponer por todos los medios y así ponerse al frente en este compromiso de ida en el Huracán, aunque los Tuzos de Pachuca se veían más.obligados a obtener la victoria y así viajar con ventaja al Infierno.

Sin embargo los mexiquenses no dejaban nada fácil la labor de los locales para ponerse al frente y anotar un gol en la meta de Luis García, por lo que los esfuerzos de los hidalguenses se veían entorpecidos por la zaga de los Diablos y así mantenían el marcador parejo sin tantos para nadie.

Sin embargo los primeros en romper el cero en el marcador fueron los mexiquenses mediante un remate de Michel Estrada al minuto 18 que dejó al arquero tuzo Óscar Ustari en el césped y de momento ponía a los Diablos Rojos con la ventaja 0-1.

Sin embargo los Tuzos no dejaron de buscar el empate y llegar al descanso con un marcador parejo que no obligara a definir el pase en el estadio Nemesio Díez donde los mexiquenses son más fuertes, por lo que no dejaron de buscar la meta de Luis García.

Los esfuerzos de los hidalguenses se vieron concretados hasta el minuto 39 cuando Franco Jara logró vencer a García y así emparejar el marcador con un tanto para cada equipo y así momentáneamente seguir en la lucha por el pase a la semifinal de la Copa MX.

Con el marcador empatado los locales salieron al campo con mucha más intensidad en el tiempo complementario, pues buscaban por todos los medios imponerse en casa para poder llegar al Infierno con mayor ventaja y así poder aspirar al pase a la siguiente ronda, sin embargo no logró definir muchas de oportunidades a la ofensiva que lograban generar.

Las ilusiones de los Tuzos comenzaron a perderse al minuto 74 cuando Felipe Pardo logró un tanto más en el arco de Óscar Ustari para poner nuevamente la ventaja para los visitantes por marcador de 1-2.

Pese a este nuevo gol de los mexiquenses, los locales no dejaron de buscar el arco de García y mantuvieron los embates ofensivos constantes, muchos de ellos sin suerte para concretar el gol que los pusiera nuevamente en la lucha para ganar el encuentro de ida de esta fase eliminatoria, mientras que los Diablos Rojos mantenían una defensa sólida buscando mantener la ventaja y así llegar con un marcador favorable a su casa y obtener el pase a la semifinal.

Sin embargo durante el tiempo de compensación, al minuto 93 Efraín Orona logró vencer a Luis García con un fuerte remate de cabeza para empatar nuevamente el marcador 2-2 y así llegar parejos al encuentro en el Infierno.

El pase a la ronda semifinal de la Copa MX será definida el próximo 18 de febrero en el estadio Nemesio Díez, donde los Tuzos deberán superar su mala actuación en carácter de visitante para poder acceder a la siguiente fase y pelear por la corona de esta justa del balompié mexicano que hasta la fecha no han podido ganar.

​