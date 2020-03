Pachuca vs Santos: resultado y resumen de la jornada 9 de Liga MX

Los Tuzos de Pachuca sumaron tres unidades más en la tabla general y se meten momentáneamente en zona de Liguilla tras imponerse por la mínima diferencia a los Guerreros de Santos en el desarrollo de la Jornada 9 del Clausura 2020 de Liga MX.

Con un marcador final de 1-0 los hidalguenses lograron reencontrarse con el triunfo y sumaron cuatro partidos sin comover la derrota, logrando así mantener la ilusión de llegar a la fiesta grande del balompié mexicano y así pelear por la corona de esta justa del futbol nacional.

Desde el arranque del partido los locales comenzaron a generar algunas jugadas para llegar al área rival, incluso algunos embates ofensivos comenzaron a tomar forma desde el minuto tres, pero la defensa de los Guerreros impidió que se pusieran al frente en el marcador en más de una ocasión.

La figura en los primeros minutos fue sin duda el capitán de la escuadra lagunera, Johnathan Orozco, pues mantuvo su arco limpio ante los constantes remates de Franco El Jinete Jara que no dejaba de buscar el primer gol del encuentro y así mantener su buen camino en la Liga MX.

Pese al constante ataque de la escuadra de la Bella Airosa, los visitantes no dejaron de buscar poner en problemas a la defensa de los hidalguenses y en más de una ocasión pusieron a prueba al cancerbero Óscar Ustari, pues mediante algunos remates de Julio Furch buscaron romper el cero los de Santos.

En el minuto 28 los locales consiguieron el ansiado gol mediante un contra remate de Colin Kazim Richards que no alcanzó a rechazar de manera adecuada Jonathan Orozco, con el que los Tuzos se ponían al frente y con la victoria parcial de esta Jornada 9 del Clausura 2020.

Tras el gol los laguneros no dejaron de buscar emparejar el marcador antes de concluir los primeros 45 minutos del encuentro, sin embargo la zaga hidalguense no dejaba pasar ningún balón a las inmediaciones de su arquero, y aunque mantenían algunos ataques no lograban concretar el gol que ampliara la ventaja antes del medio tiempo.

Desde el inicio del tiempo complementario ambos equipos buscaron llegar a la meta rival por todos los medios, pero tanto Óscar Ustari por parte de los Tuzos como el cancerbero de Santos, Johnathan Orozco, mantenían el marcador 1-0 a favor de los locales, pero se mantenían los ataques de ambos frentes buscando ese gol que cambiara el curso del partido.

Los minutos corrían y los Guerreros mantenían un constante ataque contra la meta de Óscar Ustari, pero la eficiencia de su defensa mantenía la ventaja en el marcador para los hidalguenses, pues los laguneros no conseguían concretar un buen remate que les diera el gol para poner «tablas» en el marcador y así aspirar para remontar en el encuentro y que pudieran sumar las tres unidades que los mantengan en los primeros lugares de la tabla general.

El cancerbero de los de la Bella Airosa tuvo una buena actuación en los últimos minutos del encuentro, pues logró mantener su meta en cero y así el triunfo en la cancha del Huracán que momentáneamente se mete en el puesto siete de la tabla general con un total de 14 puntos y así logrando colarse en la fiesta grande, sin embargo deberá mantener una buena calidad futbolística si pretende mantener este buen paso.

Cabe destacar que los hidalguenses también deberán cuidar el temperamento de algunos de sus jugadores y su manejo de juego, pues tan sólo en esta jornada nueve se llevaron tres cartones preventivos: uno para Colin Kazim Richards, por retraso de juego; Rubens Zambueza, por un conato de bronca y Romario Ibarra, estos dos últimos tuvieron que salir de cambio en los últimos minutos para evitar la expulsión y una suspensión para la siguiente jornada.

