Oposición pide a AMLO instalar Consejo de Salubridad General

Las fracciones del PAN, PRI, MC y PRD en la Cámara de Diputados exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que instale el Consejo de Salubridad General a fin de contener la emergencia por el Covid-19.

​En un pronunciamiento firmado por los coordinadores de las cuatro bancadas: Juan Carlos Romero Hicks, René Juárez, Tonatiuh Bravo y Verónica Juárez, respectivamente, detallan que el consejo, que de acuerdo a la Constitución es facultad del titular del Ejecutivo instalar, tiene el carácter de autoridad sanitaria para dictar disposiciones generales y obligatorias en la materia y ofrecer el apoyo y la coordinación entre los tres órganos de gobierno

“Convocar de forma inmediata al Consejo de Salubridad General, que es el Órgano Colegiado encabezado por el Presidente de la República y que tiene el carácter de autoridad sanitaria para dictar disposiciones de carácter general y obligatorias en la materia y ofrecer el apoyo y la coordinación de la federación con los estados, para que puedan ser la primera línea de contención al interior de su entidad a través del fortalecimiento de sus servicios de salud. Coordinarse también en caso de restricciones de movilidad para no afectar el funcionamiento de instalaciones como centros de atención médica”, señala el documento.

Además, tiene la facultad de coordinarse también en caso de restricciones de movilidad para no afectar el funcionamiento de instalaciones como centros de atención médica.

En el pronunciamiento, que consta de nueve ejes, detallan las medidas que consideran necesarias para atender la pandemia, luego de calificar de insuficientes las medidas anunciadas por el gobierno mexicano para atender el virus.

Entre ellas, la cancelación de actividades masivas y suspensión de clases, Ejecutar un Plan Nacional de Preparación y Respuesta ante una pandemia de Covid-19.

Este miércoles, la fracción parlamentaria del PAN en la Cámara de Diputados a través del diputado Mario Mata, el único panista que asistió a la sesión ordinaria, llamó irresponsable y omiso al presidente Andrés Manuel López Obrador por no instalar el Consejo de Salubridad General ante la emergencia por el Covid-19.

Los diputados de Morena y sus aliados, llamaron irresponsables a los legisladores del PAN, PRI y PRD que decidieron no asistir a la reunión como medida preventiva y para evitar más contagios.

“De ninguna manera llamo irresponsables a los diputados que tomaron una decisión de no asistir a esta reunión que debió haber sido cancelada. La responsabilidad está en quien decidió que hubiera una reunión cuando tenemos una pandemia, cuando tenemos una emergencia, y nosotros debemos de poner el ejemplo. Que tengamos un presidente irresponsable, que no nombre al Consejo de Seguridad y de Salubridad.Que tengamos un gobierno federal que no entiende que lo más importante… Que tengamos un gobierno federal omiso, que le importan más sus programas electoreros que la salud de nuestro pueblo. Es culpa de estos señores, que nada más están atendiendo la correa de cuando se les jala y se les dice”, señaló el legislador panista.