Opciones de streaming para quedarte en casa

Diversos canales de televisión y empresas de cine se han dado a la tarea de multiplicar sus contenidos en esta época en la que el brote de Covid-19 nos mantiene en casa. Empresas como HBO, Cinemex y algunos canales como ScFy mantienen su programación habitual, pero están ofreciendo un extra a sus suscriptores.

Hoy inicia el maratón de True Blood, por HBO Signature. Todos los días el canal traerá una nueva temporada para disfrutar en continuado.

A través de sus siete temporadas la serie, producida y creada por Alan Ball, y una de las más representativas del canal, vuelve con las historias de vampiros, basadas en The Southern Vampire Mysteries, una serie de novelas de Charlaine Harris.

Todas las temporadas también se pueden disfrutar completas en HBO GO.

TNT ORIGINAL Y SU ESTRENO SEMANAL

En la plataforma alterna de TNT Original, Particular Crowd, hoy por la noche proyecta Out OF Blue, como parte de los estrenos que ofrece cada lunes.

Patricia Clarkson, a quien recordamos por sus papeles en Sharp Object y The Green Mile, encabeza el elenco de este filme que inicia las 22 horas, y donde una detective de homicidios criada en hogares de adopción está convencida que su vida partió cuando entró en la academia de policía, tanto como que su profesión le permite estar a salvo.

YOUTUBE ORIGINALS OFRECE DIVERSIÓN PARA TODOS

YouTube Originals no se queda atrás y luego de anunciar que su señal se mantendrá gratuita en estas fechas, tiene listos una serie de documentales de música y especiales con personalidades de la televisión, la política y el deporte.

No te pierdas el primer episodio de Creators for Change con Michelle Obama, donde la exprimera dama de Estados Unidos platica sobre Girls Opportunity Alliance, que se encarga del estado de la educación para niñas en el mundo.

Además de series completas, como The Age of A.I. Ocho episodios conducidos por Robert Downey Jr., donde se sumerge en el mundo de la tecnología, mostrando innovaciones en distintos campos, como la creación de una versión digital animada del cantante Will.i.am o el prototipo del Proyecto Euphonia, en que Google está trabajando con el jugador de la NFL Tim Shaw para que pueda recuperar su capacidad de comunicación.

Y si eres fan de la comedia, no puedes perderte Kevin Hart: What The Fit 3, con la transmisión de los primeros dos capítulos, con la participación de Jimmy Kimmel, Nick Jonas, Mindy Kaling, Adam Devine, entre otros.

CINEMEX VA A LOS HOGARES

Finalmente, Cinemex Presenta contribuye a la iniciativa #QuédateEnCasa, cuidando a sus invitados y llevando a sus hogares otras formas de entretenimiento, con las películas más recientes, a través de plataformas digitales como: iTunes Store, Cinépolis Klic, Google Play, Youtube y Total Play, además de que pueden ser adquiridas por medio de Amazon.

En este servicio se pueden disfrutar de películas como Rendel, Galveston, Buscando a Ingmar Bergman, Verano del 84 y La llegada del Diablo, entre muchas otras.