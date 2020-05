Nuria Diosdado vive entre familia, piano y escuela durante cuarentena

La nadadora artística Nuria Diosdado sostuvo una amena charla en el Instagram de MILENIO, en la que la jalisciense dijo que no ha desaprovechado el tiempo en esta cuarentena, ya que ha retomado su vida familiar, volvió a tocar el piano y ha comenzado una maestría.

“Aquí es donde tengo el piano en mi casa, y de repente me pongo a tocar. También entré a una nueva maestría, en estos dos meses pude tener la claridad y dije ‘ahora es cuando’. Retomé el estudio y la dinámica de estar con mis papás. La dinámica familiar que no teníamos desde hace 15 años, vuelvo a ser parte de la casa. Mi mamá me enseñó a tejer y estoy tejiendo una cobija, y por si fuera poco, me puse a armar un rompecabezas”, declaró.

NO DESCUIDA EL ASPECTO FÍSICO

No obstante todo eso, Nuria no descuida el aspecto físico y se mantiene en contacto con las demás integrantes de la selección.

“Es imposible reunirnos. Yo he podido nadar todos los días porque mi vecina tiene alberca, y es más la parte física la que estamos tratando de que no se pierda; obviamente nunca vamos a poder estar como antes, y la rutina que llevamos en casa es con aparatos funcionales, como ligas. Dos o tres veces por semana las del equipo nos conectamos para hacer yoga y luego recordamos los movimientos de rutina”.

A pesar de que se ha perdido el ritmo de entrenamiento que tenían rumbo a los Olímpicos, Diosdado siente que podrán retomar ese aspecto cuando se reanuden las actividades para así mejorar lo hecho hace cuatro años, en Río, para continuar abriendo el camino para las futuras generaciones, y en un tiempo no muy lejano otras nadadoras puedan subir al podio.

“No lo veo imposible, yo sueño con que suceda, sin embargo, lo veo lejano hoy en día. Es un deporte en el que se va avanzando poco a poco y he visto el avance que hemos tenido, pero no dejo de soñar que México pueda conseguir una medalla en Olímpicos o en un Mundial, e incluso nosotras conseguimos una medalla en una Copa del Mundo en Canadá, es un trabajo de muchos años. Siento que le estoy abriendo camino a las generaciones que vienen, y espero que un día no muy lejano una nadadora pueda meterse a ese medallero mundial y olímpico”, dijo.

QUE CALIFIQUE EL EQUIPO

Nuria ya está clasificada a JO en la modalidad de dueto junto a Joana Jiménez, y en marzo de 2021 buscará con el equipo la clasificación en el Preolímpico de Tokio.

“EU, Francia, Grecia y México pelearán esa plaza, y la obtendrá quien mejor trabaje en el agua. Lamentablemente no tenemos ese peso político en la FINA, por tanto, no hay que perder el objetivo, y para mí sería gratificante llegar a Tokio no solo con el pase de dueto, y es que desde Atlanta 1996 nuestro país no clasifica en esa modalidad”.

Nuria tiene 24 años de carrera deportiva, y recordó una anécdota que vivió en su primera participación con la selección nacional.

“Al hacer las rutinas tenemos una pinza en la nariz, y si esa se te cae, se te mete el agua”, dice. “Era mi primera competencia con el equipo mayor, estábamos en Alemania, y en la rutina una niña me dio una patada en la nariz, y me tumbó la naricera. Tú tienes que seguir, no puedes parar, no le puedes decir al juez ‘espérame tantito’. Me estaba ahogando, me tapé la nariz, hasta que saqué la de repuesto y me la puse. ¡Ahora no solo me pongo una, sino dos nariceras!”.