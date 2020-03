Nosotros en nuestra burbuja

En varios países se están implementando medidas absolutamente draconianas para prevenir la propagación del nuevo coronavirus: cierres de escuelas (300 millones de estudiantes sin clases, una cifra colosal que refleja la dimensión de las cosas), poblaciones enteras en cuarentena, restricciones para desplazarse, en fin, es evidente que el tema se lo toman con la más extrema seriedad. Los funcionarios y los responsables públicos de los Gobiernos parecen estar realmente preocupados y nosotros, en un país donde no está ocurriendo (todavía) nada parecido, nos preguntamos si todo esto no es una morrocotuda exageración —algo así como una manifestación de histeria colectiva— y, por ahí, si tan desmesurada respuesta no resulta de los temores propios a una clase política que, en todas partes, se mueve siempre con la mira puesta en las siguientes elecciones, es decir, midiendo cada paso para no despertar el enojo del electorado.

Aunque puede ser, después de todo, que estén surgiendo, una vez más, los oscuros terrores del hombre antiguo, espantado por el horror de aquellas pestes que diezmaron en su tiempo a la población mundial y que vuelven ahora como un ominoso recordatorio de nuestra indefensión —y nuestra pequeñez— ante las catástrofes mayores del universo. No lo sabemos realmente y hay gente que dice, encima, que “no nos están diciendo toda la verdad” o, por el contrario, que todo esto no es más que “un montaje” aunque estos últimos no logren aclararnos la ecuación costo-beneficio del derrumbe mundial de las bolsas de valores ni nos expliquen tampoco qué utilidad pueden tener, para los posibles conspiradores, el desplome del turismo, las pérdidas de las aerolíneas (estimadas, por lo pronto, en unos 63 mil millones de dólares, según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, aunque pudieren alcanzar los 113 mil millones si tiene lugar una severa pandemia) y el desempleo masivo derivado de una recesión económica global. ¿Quién pudiere desear parecido escenario? ¿Por qué? ¿Para qué?

Hay naciones con una declarada vocación suicida, desde luego; ahí tenemos a Venezuela, para mayores señas, y la Argentina renunció a su prometedora condición de país desarrollado para entregarse de lleno al nefario —y destructivo— populismo de Juan Domingo Perón, por no hablar de los golpistas que llenan las páginas de su historia nacional. Pero esto —lo de que la aparición de un virus desconocido no fuere algo real sino que pudiere atribuirse a una conjura maquinada secretamente por una junta de maquiavélicos sujetos—, esto no es mínimamente creíble considerando, sobre todo, que no se vislumbra el menor beneficio para nadie. En todo caso, el mundo entero está reaccionando y las respuestas gubernamentales están teniendo un impacto directísimo en la vida cotidiana de millones de personas, aunque aquí parezcamos no enterarnos y que los intereses a corto plazo de la política pretendan desviar nuestra atención.

Podemos entonces creernos que el peligro está ahí, a la vuelta de la esquina, para cada quien y para cada uno de nosotros. O, más bien, los mexicanos deberíamos de creérnoslo…

