No seguiremos pagando la deuda por el Fobaproa, advierte AMLO

Redacción

Ciudad de México / 29.05.2020 04:18:33





El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que “no seguirá” con el pago de intereses por la deuda adquirida por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa).

En la presentación de la tercera parte del serial documental Esto soy. Crónica de la Transformación, de Epigmenio Ibarra, criticó que para el presupuesto, tanto del año pasado como del que está en curso, ha tenido que destinar para cada uno 40 mil millones de pesos para ese rubro.

“Por mantener la confianza en el país, para no provocar una crisis, para respetar acuerdos, decidimos seguir pagando los intereses de esa deuda… yo que estuve siempre contra el Fobaproa. Me toca enviar desde el año pasado el presupuesto a la Cámara y tengo que contemplar 40 mil millones de pesos de intereses por un año; no vamos a seguir con eso”, dijo.

López Obrador indicó que el Fobaproa implicó originalmente una deuda de un billón de pesos hace 20 años, pero “se ha pagado de interés otro billón y todavía la deuda se mantiene”.

Durante la entrevista con el colaborador de MILENIO, reiteró que México no adquirirá deuda ante la crisis derivada de la pandemia. “Viene la crisis sanitaria y todos los gobiernos, siguiendo las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, lo que hacen es endeudarse, nosotros no”.

Anoche se publicó en redes sociales los primeros 51 minutos de esta parte del documental realizado por el colaborador de MILENIO. “En los días más duros de la pandemia de covid-19, seguimos a López Obrador por Palacio Nacional”, explica el video.