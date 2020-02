No logro acabar de ver ‘Narcos’

Tanto así duele. Acabaré de ver la segunda temporada de Narcos: México porque realmente es una serie hecha con toda la calidad e intención de dar a entender cómo es que llegamos a donde llegamos. He visto varios capítulos, la protagonizan muchos de los mejores actores de nuestro país como Chema Yázpik, Diego Luna y Chucho Ochoa, ente muchos más. Y todos y cada uno de ellos han sido claros y contundentes respecto a nuestras responsabilidades en esta, nuestra sociedad. Y eso les ha costado, como a cualquier persona que se meta a la política desde cualquier trinchera, pero los conozco de años, son consecuentes y hacen lo que hacen mejor: contar historias. Perfeccionar personajes. Decir las cosas que muchas veces no se pueden decir en las noticias. Y aun así, estos días al menos, qué dolor ver Narcos: México.

No es como otras series que hablan del tema y no me cansaré de decirlo. Desde la intención hasta la calidad de la producción. La investigación e incluso las tragedias que los han acompañado para que puedan recrear, de la mejor manera posible, las realidades, crímenes, corrupciones y terribles fallas de la naturaleza humana que nos han llevado hasta acá son un acto heroico en sí. Voy a acabar de ver Narcos, así como seguiré buscando gente valiente que diga la verdad. Sí me duele, es el precio de no ser cómplice de la ignorancia.

La historia de Arellano Félix, de cómo se organizaron las plazas criminales en México, incluso el origen del Chapo Guzmán y todas esas personas con títulos oficiales, supuestamente de bien, no puede dejar de ser contada. Y solo Netflix puede. Lo hacen bien. Sin duda sin pretensiones de ser un documental como tal. Pero con información dura e incluso emocional que yo no había visto antes en una producción o trabajo que hablara de nuestro país. ¿Por qué estamos como estamos? Claro que ese es el origen. Eso no exculpa de ninguna manera a los actuales responsables, ni a quienes defienden su indiferencia ciegamente. Ay, pero que semana más dolorosa para ver esta serie.

Con esto solo quiero decir que, aunque no es una producción específicamente nacional, vaya que ha tenido ojos expertos y decisiones de quienes sí conocen en ello. El mismo Diego Luna dudó mucho en hacer este personaje, hasta que vio, como ha declarado en más de una ocasión, que los creadores tenían las mismas buenas intenciones que tantos: decir las cosas lo más parecido posible a lo que son.

Así que bueno, tendré que dejar de escapar un rato con programas como Nailed It! o Pretty Little Liars, por más que me saquen de esta realidad. No voy a ser de esas personas que no ven las noticias porque no quieren saber. Necesitamos saber de las mejores fuentes que encontramos. Que una realidad ficcionada sea una de ellas … pues así resultó. Acabaré Narcos: México en su segunda temporada sea como sea. Insisto, no porque no sea extraordinaria, sino porque nos recuerda a cada segundo cuánto duele este país. Hacernos los ciegos no cambiará nada.

