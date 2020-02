No estamos sobre la naturaleza, clama Harrison Ford

En 1903 se publicó un libro que narraba la travesía de un perro llamado Buck titulado El llamado de la naturaleza, que contaba las aventuras de un perro, de origen domesticado, que por una serie de vivencias, crueldades y realidades encontró la manera de reencontrarse con su esencia. Es una historia difícil y a ratos dolorosa de leer. En otras ocasiones, tierna a más no poder. Y ahora, en una versión que deja la historia en su momento, pero se ajusta un poco más a la sensibilidad de nuestros tiempos, se estrena la película con Harrison Ford. Esto nos dio el gran placer de hablar con el icónico actor, quien nunca había hecho un personaje de este tipo y aseguró estar muy satisfecho del resultado final.

Has sido parte de nuestras vidas para siempre…

Y ustedes de mi vida. El hecho de que he podido hacer cintas por una audiencia tan grande ha sido una gran experiencia para mí.

Al hablar de esta película, ¿sientes una respuesta distinta de quienes aman a los perros que de quienes no?

La verdad, si pudiera elegir no quisiera conocer a nadie que no amara a los perros o gatos. O alguien que entienda a los animales y los aprecie.

¿Cuál es tu punto de vista sobre la ética respecto a los animales y las personas que asumen que ellos están en nuestro mundo solo para servirnos a nosotros?

Mi punto de vista es que somos parte de la naturaleza, no estamos sobre ella. Como humanos, somos parte del mundo natural y cada elemento del mundo natural depende de los demás para sostenernos.

Cuando nos dicen que no le hablemos a nuestros animales porque no entienden, ¿tú coincides?

Creo que algunos sí, otros no. Algunos de mis perros entienden ciertas sutilezas mejor que otras, pero todos entienden cuando estás siendo responsable por ellos, cuando los cuidas, cuando muestras afecto y te lo regresan.

Hay un momento en la película que narras cómo el perro olvidó hacerle caso a su instinto por obedecer a su amo. ¿Esa es una de las lecciones que te llevas de la cinta?

Hay mucha sabiduría en la cinta. El libro capturó conocimiento que vale la pena expresar de nuevo, después de cien años que fue escrito, aún tiene un mensaje poderoso.

¿Fue difícil no tener al verdadero Buck en todas las escenas que compartieron?

No estaba Buck, pero había alguien llamado Terry Notary, quien no solo es un actor muy talentoso, sino es un artista de Cirque du Soleil y estudia los movimientos de los perros y nos marcaba adonde ver, algo de conciencia con qué conectar. Pero el trabajo de actuar es siempre pretender. Estás pretendiendo que este personaje vive ciertas cosas, así que no fue tan diferente que cualquier otro trabajo actoral.

¿Es más vulnerable este personaje que otros que has interpretado en tu carrera?

Ciertamente es un hombre que ha vivido muchas pérdidas en su vida y perdió contacto consigo mismo. Ha fallado en sus relaciones personales, sufrió la trágica pérdida de su hijo por una enfermedad y huye para buscar estar aislado. Y en su encuentro con Buck encuentra una forma de redimirse. Y mientras Buck está viviendo el llamado de la naturaleza, él está escuchando el llamado de su pasado y logrando el valor y la sabiduría para enfrentarlo.

¿Qué sentiste cuando al fin pudiste verlo?

Mucha alegría y gratificación porque hubo tanto efecto especial que había visto varias etapas. Muy contento con la calidad de la cinta. Y que tan poco conscientes estaremos como público al verla sobre muchos efectos y gráficos. Cuando veo al perro olvido que es real y qué no.

LAS CLAVES

EL ORIGEN

El libro fue escrito por Jack London y tardó 30 años para ser traducido al español.

ESTRENO

La película que el actor vino a promocionar a México llega mañana a las salas del país.

PRESUPUESTO

El gasto fue de 200 mdd, así que es una gran apuesta para los Estudios Fox, ahora de Disney.