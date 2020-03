Hacer conciencia sobre las distintas formas de violencia existentes hacia la mujer en nuestra sociedad no es una tarea fácil. Muchos hombres y no pocas mujeres asumen como natural lo que sucede todos los días; el maltrato cotidiano, el abuso, el acoso en el trabajo, la explotación, el trato desigual, las violaciones y hasta los feminicidios se ven como algo normal. De ahí la actitud defensiva de algunos y algunas. No entienden de qué se trata e inmediatamente asumen que es algo contra ellos o contra la sociedad ideal en la que se imaginan vivir.

En su esquema, la mujer no tiene nada de qué quejarse; el hombre y la mujer tienen simplemente tareas distintas y complementarias y el problema reside en que ahora las mujeres quieren salirse del papel que les corresponde, el mismo que Dios les asignó. Sólo deben cooperar para que todo salga bien. Así que esta cosa de que se quejen, de que salgan a protestar, de que pinten monumentos, de que hagan marchas y reclamen, les parece totalmente innecesario. Pero no solo eso: consideran a los movimientos feministas como parte de un complot contra ellos y las instituciones que representan.

Dos personajes de nuestra vida nacional mostraron recientemente esa actitud defensiva: el presidente Andrés Manuel López Obrador y el cardenal Juan Sandoval Íñiguez; curiosamente, uno les echa la culpa a los conservadores y el otro a los izquierdistas. Los dos están equivocados, no entendieron nada: En el fondo, ambos son parte de esta sociedad que ha normalizado la violencia contra las mujeres y el trato desigual hacia ellas. No podría ser de otra manera, pues desde su perspectiva hombres y mujeres no son iguales.

Cuando el cardenal Sandoval Íñiguez dijo que había que decir no al 9 de marzo fue principalmente porque: 1) “no solamente las mujeres son maltratadas”; 2) sólo el 12 por ciento de los asesinatos en el país son de mujeres y 3) “las de la pañoleta verde son partidarias del aborto”. Y así continúa, con una serie de barbaridades. O sea, el cardenal no entendió nada. Ni siquiera a sus compañeros de la Conferencia del Episcopado Mexicano que sí se solidarizaron con las mujeres que decidieron unirse a la protesta del 9 de marzo.

Pero la torpeza mayor no es la del ultraconservador Sandoval, sino del Presidente de la República, quien, en reacción igualmente conservadora, se puso a la defensiva, acusó al movimiento de estar manipulado por las fuerzas oscuras y de actuar contra la 4T. O sea, solito se puso y las puso en su contra. Tampoco entendió nada. En lugar de ponerse del lado de las mujeres (que nada le hubiera costado) y ponerse a trabajar para efectivamente combatir la violencia contra ellas, le salió su alma conservadora y se alineó, en la práctica, con la postura de Sandoval. Por eso no pudo, a pregunta directa, declararse feminista y se quiso salir por la tangente con un humanismo que aquí no venía al caso. No pudo afirmarse feminista porque en efecto no lo es y porque él es un viejo conservador que cree cosas parecidas a las del Cardenal. Por eso, en un mitin el 8 de marzo en Zacatecas, después de decir “que vivan las mujeres”, tuvo que gritar “que vivan los hombres”. No entendió nada.

