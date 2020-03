Netflix, lo más

Netflix ha invertido una cantidad importante de dinero y talento en sus redes sociales y las estrategias periféricas a lo que pasa en su pantalla principal, todo para que la gente sepa qué es lo que ocurre en plataforma. Ya han hecho campañas digitales muy notables con actrices como Itatí Cantaral o personajes como Jaime Maussan. Sin embargo, lo que hicieron recientemente lleva estas divertidas campañas a un nivel de conciencia social.

Netflix creó la cuenta “The most” (@most y su traducción al español sería “Lo más”), para presentar todos sus proyectos destinados para la comunidad LGBT+ (que son muchos y no se detienen mes con mes) y ahí dieron a conocer un par de clips con las actrices porno Rebecca Moore y Sophie Anderson, quienes se hicieron famosas en las redes sociales por distintos videos en los que hablan sin tapujos de su trabajo y actos sexuales. Esa apertura fue muy bien recibida por la comunidad gay, lo cual fue captado por Netflix y la compañía de streaming creó un par de audiovisuales con estas mujeres hablando sobre cosas como los enemas (lavado anal) y algo fundamental para nuestra comunidad: Indetectable = Intransmisible, es decir, que una persona que vive con VIH llegue a una carga viral tan baja que no puede transmitir el virus.

Netflix ha sido una de las compañías más preocupadas por acabar con el estigma relacionado al VIH, esto a través de sus contenidos. Jonathan Van Ness, estrella de Queer Eye es un hombre que vive con VIH indetectable que protagonizará dos temporadas más del exitoso reality show; en Tales of San Francisco también se toca el tema a fondo en uno de sus personajes principales. Ese es el tipo de apoyo que la comunidad LGBT+ necesita de las empresas hoy en día y el gigante de streaming es un ejemplo a seguir en la materia.