Nayib Bukele acusa que vuelo de México lleva 12 casos de Covid-19

Ciudad de México / 16.03.2020 16:10:05





Nayib Bukele, presidente de El Salvador, afirmó que no dejará aterrizar un vuelo procedente de México debido a que, dice, hay 12 casos confirmados de coronavirus a bordo.

En Twitter, el mandatario informó que el aeropuerto de El Salvador no recibirá vuelos de pasajeros hasta nuevo aviso, por lo dijo que los aviones deberán cambiar de plan de vuelo.

Además, sostuvo que hay 12 casos confirmados de coronavirus en un vuelo de Avianca que partirá de México a San Salvador, por lo que dijo que no permitirá que aterrice en su país.

Tenemos información de 12 casos ya confirmados positivos de #COVID19 en esos vuelos. Ningún vuelo de pasajeros podrá aterrizar en suelo salvadoreño. — Nayib Bukele (@nayibbukele) March 16, 2020

“El vuelo de Avianca procedente de México hacia San Salvador, que sale a las 4:00pm y que arribaría a nuestro país a las 6:50pm, trae 12 casos confirmados de Covid-19. El avión no podrá ingresar al país”, escribió en Twitter.

Aunque el mandatario no da más detalles al respecto, pidió a los pasajeros de ese vuelo no abordar, pues advirtió que no permitirá que aterrice en El Salvador.

Al respecto, Avianca informó que el vuelo fue cancelado antes de que los pasajeros abordaran.

El vuelo AV431 que opera la ruta México – El Salvador ha sido cancelado. Este NO ha sido abordado y los pasajeros están siendo debidamente informados. — Avianca Centroamérica (@AviancaCAM) March 16, 2020

Mientras que Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, explicó que el vuelo fue suspendido porque se cancelaron todos los vuelos a San Salvador.

Además, pidió a Bukele explicar cuáles son los casos de coronavirus y dónde fueron confirmados.

Presidente Bukele: el vuelo AVIANCA que menciona se canceló porque se suspendieron todos los vuelos a San Salvador. Podría ud. compartirnos cuales son los 12 casos de coronavirus que menciona y donde se confirmaron? Es lo responsable en este y en cualquier otro caso. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) March 16, 2020

