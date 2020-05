Morena: Inegi no entrará a casas, datos de riqueza están en Hacienda

El líder de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, insistió en su propuesta para que el Inegi mida la riqueza, pese al rechazo de todos los sectores, incluido su partido y hasta el del presidente Andrés Manuel López Obrador, e incluso dijo que coincide con él en que no se busca dar a conocer el patrimonio de los mexicanos, pues «la riqueza de grandes millonarios no está en sus casas, sino en bases de datos de Hacienda».

“Él contestó una pregunta sobre si está de acuerdo en dar a conocer el patrimonio de las personas, yo no estoy proponiendo eso”, dijo tras aclarar que en ningún momento se ha planteado que el Inegi ingrese a las casas de los mexicanos.

Advirtió que no renunciará a su planteamiento y buscará el consenso con todos los sectores, incluso en su partido, donde su propuesta no ha sido bien vista.

Ramírez Cuéllar advirtió que si “Morena tiene una gran pasión por combatir la pobreza, ahora debe tener una gran pasión por combatir la desigualdad, yo no sé quién de Morena se oponga a esto”.

Incluso celebró que en el partido se haya planteado una dirección colegiada y dijo que ahora “ya se discutan cosas porque ya hasta se les había secado el cerebro, qué bueno que estemos debatiendo cosas y no solamente estemos en los pasillos de los tribunales”.

Aseguró que el combate a la desigualdad es una de las banderas que llevó a la Cámara de Diputados en una primera instancia y posteriormente a la dirigencia nacional de Morena, porque “yo no estoy aquí de florero, ni para andar en los pleitos internos”.

Dijo que las descalificaciones a la propuesta no se centran en la evaluación de la progresividad que es el fondo a analizar para lograr un estado de bienestar. “Están participando en relación a que el Inegi entre a las casas, los muchachos de los chalecos no entrarán a las casas porque no está ahí la información, nadie está proponiendo la violación de los domicilios, en todo caso que entremos a debatir si la progresividad fiscal es necesaria”.

Ante la polémica desatada, anunció que enviará una carta a los presidentes de todos los partidos políticos para “que nos sentemos, formemos un espacio de diálogo y acuerdo y que el primer tema sea el estado de bienestar, sobre el sistema de salud y el ingreso básico”.

“No estamos proponiendo que el Inegi entre a nuestras casas o que se dé a conocer el patrimonio de las personas, queremos tener la posibilidad de que el Inegi supere una metodología que está rebasada, que tenga las facultades para acceder a todas las bases de datos. Es una calumnia que alguien proponga que el Inegi entre a nuestras casas, eso es totalmente falso”, explicó.

En videoconferencia, el legislador con licencia consideró que la riqueza de los grandes millonarios no está en sus casas, sino en las bases de datos de Hacienda y por ello el Inegi debe revisarlas. “Ya llegó el momento de medir las grandes riquezas”.

Agregó que “lo que estamos en la discusión no solo es una pasión por acabar con la pobreza, también con la desigualdad y la concentración de la riqueza que resulta insultante”, porque 140 mil personas concentran un poco más de la mitad de la riqueza del país y ello provoca no solo inestabilidad, también una fractura social y “lo único que queremos es una sociedad decente, no estamos llamando al comunismo o al socialismo”.

“No entendemos por qué tanto ruido, soy el primero en luchar porque no se se violen los domicilios, solo decimos que así como se mide la pobreza extrema, que se mida la riqueza extrema. Se ha desatado una polémica muy grande porque se puso el foco de atención en dos temas, el de la gran concentración en las grandes fortunas y el de la progresividad fiscal”.

Afirmó que los gastos del gobierno no deben descansar en las clases media o en los más desprotegidos, por eso las grandes riquezas deben contribuir más, a través de esa progresividad.

evl