Mónica Esparza fue liberada tras siete años de prisión

Tras siete años de prisión injustificada y sin haber recibido una sentencia, Mónica Esparza, por fin fue liberada esta noche del Cefereso 16, en Morelos.

Fue a las 21:40 horas cuando Esparza atravesó la puerta del centro femenil en Coatlán del Río para ser recibida por Leopoldo Mártinez, su abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).

En entrevista para MILENIO, Elizabeth se dijo agradecida de que se le haya dado un trato justo a su caso, y confesó que aún no cree que después de tanto años por fin esté en libertad.

“Agradezco que alguien haya por lo menos visto las cosas realmente como eran y que me haya dado la libertad después de 7 años que como se lo dije al juez ya no pedía justicia, sino pedía que fuera justo”, compartió Mónica.

Dijo que estaba en shock pues por fin podrá volver a ver a sus hijas, madre y hermanos.

“Cuando me dijo la notificadora quedé como que en shock, fue algo así como que no lo creía. Me decía la notificadora respira, porque nomas me salían las lagrimas”, señaló.