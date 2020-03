Misas por internet: tendencia llega a redes sociales por Covid-19

El making off de la reflexió de l’evangeli d’avui ???????? Ho fem com podem però contents de poder arribar a les llars de tantes persones, amb tates situacions vitals diferents. Un moment de consol des la casa que tant s’estimen i no poden venir! ????❤️ pic.twitter.com/LadKGB8LV2

— santjaumedesalt (@santjaumedesalt) March 17, 2020