Michael Phelps y su triste carta sobre su depresión en la cuarentena

Han pasado ya casi más de dos meses de cuarentena; sin embargo, para algunos es más complicado llevar este encierro, tal es el caso de Michael Phelps, el nadador multimedallista olímpico, quien reveló a través de una carta que escribió para ESPN, la gran ansiedad que le atormenta día con día.

Michael había confesado en 2018 que sufría de una profunda depresión y que en ocasiones lo había dejado al borde del suicidio, a pesar de esto había dicho que lo había superado, sin embargo debido a la pandemia y al encierro, el ex nadador recayó, así lo deja ver en la carta.

Revela que a veces “hay días buenos y malos”, comenta que es muy complicado que los demás comprendan lo que sufre una persona con problemas mentales. “La cuestión es que las personas que viven con problemas de salud mental lo saben, nunca desaparece. Tienes días buenos y malos. Alguien que no entiende con qué lidian las personas con ansiedad o depresión o trastorno de estrés postraumático, no tiene idea”, dijo Phelps.

Mencionó que la cuarentena es un gran desafío para él, pues está acostumbrado a salir, viajar y nadar, pero debido a la pandemia por coronavirus, los establecimientos donde él realiza su actividad dentro del agua se encuentran cerrados. “Me vuelve loco. Estoy acostumbrado a viajar, competir, conocer gente. Esto es solo locura. Mis emociones están por todos lados. Siempre estoy al límite. Siempre estoy a la defensiva. Soy disparado tan fácilmente”, dijo Michael.

Para mantenerse en forma, Phelps va al gimnasio todas las mañana sin embargo, cuando amanece después de las 7 de la mañana ya es tarde para entrenar y comienzan sus problemas. “Si pierdo un día, es un desastre. Entonces me meto en un patrón negativo de pensamiento en mi propia cabeza. Y cuando eso sucede, soy el único que puede detenerlo. Y generalmente no se detiene muy rápido. Solo lo arrastro, casi para castigarme de alguna manera”, revela.

Phelps acepta que la enfermedad que tiene es algo con lo que vivirá el resto de su vida. “Aquí está la realidad: nunca me curaré. Esto nunca desaparecerá. Es algo en lo que he tenido que aceptarlo, aprender a lidiar con eso y convertirlo en una prioridad en mi vida. Y sí, es mucho más fácil decirlo que hacerlo”, dijo el histórico ex nadador olímpico.

A pesar de la situación y de los conflictos que lo atormentan, se siente agradecido por no tener problemas económicos, ya que sería otro problema que lo atormentaría en su cabeza. Por su parte, dijo que sus hijos son de gran ayuda pues cada vez que lo abrazan y le sonríen le permite olvidarse de sus demonios, y disfrutar de un rato sin ansiedad y preocupaciones.

