México sí recibe ayuda de Iniciativa Mérida

Los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y de Donald Trump ya trabajan para reactivar la Iniciativa Mérida, al menos desde agosto de 2019, de acuerdo con documentos del Congreso estadunidense.

“En agosto de 2019 la administración de López Obrador creó un Grupo de Cooperación de Seguridad de Alto Nivel con EU, que incluye la Iniciativa Mérida como un aspecto de esfuerzos bilaterales”, revela un informe del Servicio de Investigaciones del Congreso.

El reporte consultado por MILENIO detalla que en lo que va de la administración de López Obrador el Congreso estadunidense ha otorgado a México 189 millones de dólares con la etiqueta de Iniciativa Mérida, 139 en el año fiscal 2019 y 150 más en el de 2020, que inició en octubre.

Paralelamente, Hugo Rodríguez, subsecretario adjunto del Departamento de Estado, confirmó la existencia del grupo de trabajo que tiene sede en Ciudad de México, durante una audiencia el 13 de febrero en el Congreso de EU para evaluar la asistencia de seguridad brindada a México.

“El presidente López Obrador ha hecho la reducción de la violencia el objetivo fundamental de su política de seguridad y su promesa para combatir la corrupción(…) EU y México han desarrollado una nueva estructura bilateral: el Grupo de Trabajo de Seguridad de Alto Nivel”, dijo el encargado de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental.

En 2019, AMLO rechazó el proyecto. (Especial)

La revelación de Washington se da luego de que López Obrador ha señalado en reiteradas ocasiones su interés en revisar la iniciativa bilateral que tiene su origen en 2007 durante el sexenio de Felipe Calderón, como parte de los esfuerzos de su administración para combatir al crimen organizado en la llamada guerra contra el narco.

“Lo de la Iniciativa Mérida queremos que se reoriente por completo, porque eso no ha funcionado. No queremos que haya cooperación para el uso de la fuerza, queremos que haya cooperación para el desarrollo, no queremos la llamada Iniciativa Mérida”, dijo el Presidente el 7 de mayo en conferencia matutina.

En aquella ocasión, detalló que la intención de su gobierno es consolidar el plan de desarrollo para el sureste y los países centroamericanos: “Que la inversión se dedique a actividades productivas y a la creación de empleos; no queremos helicópteros artillados o recursos para apoyo militar, queremos producción y trabajo”.