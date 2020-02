México Libre es la mayor fuerza opositora del país: Felipe Calderón

El ex presidente Felipe Calderón aseguró que México Libre surge como fuerza política para alzar la voz de los mexicanos en un país “que está siendo marcado por la indolencia, por la impericia, por la soberbia de un gobierno insensible que no oye, que no escucha y que sostiene diariamente el torpe monólogo de la insensatez”.

Durante la asamblea nacional constitutiva de México Libre, sostuvo que su organización se enfrenta “a un gobierno de odio, que agrede, que insulta que etiqueta, que apoda, que estigmatiza y hoy padece, paradojas de la vida, su propia virulencia”.

Sin embargo, advirtió: “no queremos ser el polo más grande de un México dividido, ni pretendamos proclamar una nueva unanimidad entre los mexicanos. Lo que sí sabemos es que como consecuencia de inteligencia que dignifica a la persona humana y de la libertad que la exalta y que defendemos, sabemos que cada quien puede pensar distinto, que la democracia sea el conjunto de reglas que nos permitan deliberar qué es lo mejor para México”.

Frente a los delegados nacionales y acompañado de la ex candidata presidencial independiente, Margarita Zavala, quien fungió como presidenta de la asamblea, Calderón Hinojosa sostuvo que a México Libre lo convoca la preocupación del dolor que padece el país.

“Estamos aquí convocados por una gran preocupación, por el dolor de México, por sus problemas, por la desolación que tiene la gente, la inseguridad en la que vive la gente, el desempleo y el sufrimiento cada vez más violento de las mujeres, por ellas estamos aquí”.

Sobre los adversarios de México Libre, en el último año, “han pasado primero por la burla, luego al desprecio y el escepticismo, poco más adelante al estupor y ahora han entrado en pánico. Lo que ha tratado por todos medios de bloquear y de callar, es hoy una realidad. México Libre es una realidad”.

Denunció que su organización ha sufrido los embates “de un gobierno autoritario, la crítica despiadada, insolente e irresponsable que desde el anonimato, la maquinaria oficial o desde ambas, se lanzan constantes y demoledores ataques hacia nuestro movimiento y sobre nuestro honor”.

El ex mandatario federal aseguró, más adelante, que México Libre se ha convertido en la mayor fuerza opositora del país, al tener más militantes que Movimiento Ciudadano, Acción Nacional y Morena y sostuvo que como fuerza política defenderá del autoritarismo a las instituciones democráticas del país.

México Libre acreditó hasta ahora 233 mil 945 afiliados, más de 200 asambleas distritales válidas y ahora, la realización de la asamblea nacional constitutiva. El acto protocolario fue validado por Donaciano Muñoz Loyola, vocal ejecutivo del INE.

​RLO