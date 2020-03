Mauro Quiroga revela emotiva historia detrás de su celebración

Mauro Quiroga, delantero del Necaxa, reveló en una entrevista con ESPN la razón de porqué siempre que anota un gol, o entra a la cancha, mira hacia el cielo y levanta los brazos.

El artillero argentino reveló que siempre dedica sus goles y triunfos a sus abuelos Emilia y Juan, quienes ya han fallecido, además de a Dios.

«No soy de tener cábalas, lo único que hago entrando al campo es mirar al cielo y pedirle a Dios y a mis abuelos que me acompañen y me cuiden siempre», comentó El Comandante .

Asimismo señaló que su abuela paterna y su abuelo materno llevan 10 y 7 años muertos, respectivamente, pero siguen viviendo en su memoria.

«Sus nombres los tengo tatuados en mis brazos. Ellos no me criaron, lo hicieron mis papás, pero ellos eran muy cercanos a mí. Realmente de las personas más importantes que tuve en mi vida. Ambos me vieron jugar desde pequeño y en mis comienzos como profesional; hoy deben estar muy orgullosos. Yo comencé a jugar en mi equipo de barrio, se llamaba Almagro, y ellos siempre estaban allí. Me vieron jugar hasta que yo era ya un joven», comentó nostáligco el delantero argentino.