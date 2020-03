María Félix ‘predijo’ movimientos feministas y criticó el machismo

María Félix, el icono del cine mexicano, expresó su pensar sobre la urgencia de erradicar el machismo y ‘predijo’ la llegada de movimientos feministas durante una entrevista con Verónica Castro en 1996, en la que expresó que «en un mundo de hombres como este» llegaría la «revancha de las mujeres«.

El video fue retomado a través de redes sociales por el colectivo feminista Brujas del mar, quienes convocaron al paro nacional «Un Día sin mujeres», a lo que respondieron a la actriz que «Llegó el día, María Bonita».

«En un mundo de hombres como este, quiero avisarles que tengan cuidado. Ahí viene la revancha de las mujeres. Cuando seamos mayoría vamos a mandar; y para mandar hay que estar informadas y aprender y estar preparadas, por eso es necesario que la mujer se eduque. ¡Escuchen bien! No va a haber muchos programas como este, así es que mujeres ¡abusadas! ¡A estudiar, aprender, a informarse, de todo!», expresó la actriz en 1996.

Durante la misma entrevista, María Félix dijo que el peor de los males para las mujeres era el machismo, y que debido a eso eran tratadas como «perdedoras», por lo que le parecía que era necesario cambiar.

«El peor de los males que nos hace ‘perdedoras’ es el machismo. El machismo es una enfermedad moral que consiste en la ceguera del hombre, que con la condición y los sentimientos del machismo no se puede, ¡Es necesario cambiar!», expresó.

Félix expresó que el machismo lo vivió desde su casa, y que fue gracias a su madre que aprendió a no «dejarse» de los hombres.

«El primer macho que yo conocí fue mi padre; mi casa era una casa de machos. Mi madre me enseñó a no dejarme de ellos y ahí comenzó todo, a no dejarme de los hombres».