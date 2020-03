Marco Granados sobre título de Once Deportivos por Covid-19

El Salvador tenía escasos casos positivos por coronavirus, una cifra menor en referencia a otros países, pero que ya hizo que su presidente, Nayib Bukele, ordenara cuarentena domiciliar completa a nivel nacional por 30 días.

Las medidas que se han tomado para frenar el contagio han llegado también al futbol, que se canceló después de once jornadas disputadas. La Federación Salvadoreña determinó darle el título al primer lugar, que fue el Once Deportivo, que sumó a lo largo de este tiempo 20 puntos.

En este equipo hay dos mexicanos, ambos vistieron la playera de Chivas, se trata de Edgar Solís y Marco Granados.

Éste último platicó a Milenio–La Afición cómo se dio la suspensión del campeonato, y las ganas que tenían de continuar con su lucha dentro del campo, pues no oculta que les hubiera gustado conseguir la copa hasta que terminara el certamen.

“El tema del coronavirus, primero se suponía que iban a poder entrar 500 personas al estadio, después dijeron que no, que solo 200, y luego se llegó al punto de que no podía entrar nadie y al final cancelaron la Liga, fue un tema difícil, que no queríamos, queríamos seguir jugando el torneo como se debía, pero al final de cuenta ellos tomaron la decisión y tuvimos que parar”, dijo.

Además, explicó que todos los presidentes de los clubes estuvieron de acuerdo en otorgarle el título al primer lugar. El equipo también luchaba por permanecer en el máximo circuito, y justo en este torneo habían levantado en ese tema.

“El título no lo dan al final cuando llegan ellos al acuerdo, cuando ya hay un caso aquí en El Salvador de Coronavirus, llegan al acuerdo entre presidentes de dar por campeón al primer lugar que éramos nosotros y así nos salvamos del descenso”.

La Pantera Granados destacó en aquel Mundial Sub 17 del 2013 en el que México fue subcampeón. Después de eso, debutó en el máximo circuito con las Chivas, pero tuvo escasos minutos. Tuvo un paso por el Ascenso MX con Coras Tepic y Tampico; también pasó por la Tercera División. Hasta que decidió salir de México, y fue entonces que se fue a Grecia y después a Nicaraguay.

“Yo llego al futbol salvadoreño, por medio de un auxiliar mexicano Bruno Martínez, él me contacta, me pregunta si quiero venir, hablé con la directiva, con Juan Cortés el entrenador, al final me interesa y me vengo para acá”.