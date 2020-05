Los registros que muestran que no, no nos preparamos

El médico Jasiel López, del Hospital general de Tampico, lleva ocho horas intentando dar respiración manual con un austero aparato a un enfermo. «No podemos hacer otra función por estar atendiendo así», dice en un video trasmitido en redes sociales, en el que clama por ventiladores mecánicos, los ahora tan necesitados en la emergencia por el Covid19.

En ese hospital había algunos, dice, pero se los llevaron todos a la Ciudad de México, donde habría más saturación. “Poder acelerar este tipo de trámites porque realmente lo necesitamos, de antemano muchas gracias, Dios los bendiga”.

Se le ve agotado, pero además de eso se le ve desprotegido, en comparación a como visten los demás médicos en la Ciudad de México. Viste un uniforme azul, con mangas cortas, sin googles, ni lentes protectores, sólo un cubrebocas azul, de tipo quirúrgico, y guantes.

La imagen clama dos cosas: uno, el oro tan preciado en estos tiempos, los ventiladores. Dos, un equipo de protección más seguro y profesional, que -aunque no lo dice- es evidente que lo necesita.

El gobierno federal mexicano ha dicho desde febrero una y otra vez que está preparado para la pandemia, y que llevamos ventaja de Asia, Europa y Estados Unidos para realizar compras, adecuar hospitales e insumos, debido a que la pandemia aquí llegó dos meses más tarde. «Estamos preparados para enfrentar esta situación del coronavirus… tenemos los médicos, los especialistas, los hospitales», dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador el 28 de febrero pasado, el mismo día que le dio la palabra al secretario de Salud, Jorge Alcocer, quien completó: «la confianza la deben tener en nuestros hospitales, lo que tenemos es claramente suficiente».

¿Realmente era así?

Esta semana, en un nuevo proyecto editorial, analizaré junto con un equipo de periodistas cómo según las declaraciones en conferencias y los registros oficiales de compras, hay una disparidad de fechas que revelan una reacción tardía de las autoridades para enfrentar esta pandemia.

Para empezar, nuestro compañero de equipo Santiago Alamilla, encontró que en todo 2019, el año que prácticamente empezó López Obrador en el poder, no se compraron nuevos ventiladores para respiración artificial, en comparación con los años anteriores en los que sí se habían adquirido año con año.

«Desde enero hemos estado preparándonos», dijo varias veces el subsecretario de Salud Hugo López Gatell, pero la realidad es que según documentos oficiales electrónicos, apenas el 23 de marzo pasado, cuando ya había casi 370 infectados, se solicitó el primer estudio de mercado para adquirir ventiladores.

La Asociación Nacional de Médicos Residentes (ANMR) realizó una encuesta justo en esos días en la que publicó que 83% del personal médico refería no tener material de protección como mascarillas y guantes.

Lo registrado Compranet, el sitio oficial de compras del gobierno federal, revela también que los primeros insumos de protección para médicos y trabajadores de la salud apenas empezaron a comprarse a finales de marzo, cuando ya los casos estaban multiplicándose cada día. Eso en lo que refiere a la fecha oficial de firma de contratos y compras, porque para que lleguen los artículos se suma más tiempo aún.

Es decir, una vez más la acción del gobierno fue más bien una reacción cuando ya tuvo el problema encima.

De los 2 mil 173 millones de pesos que se destinaron a comprar ventiladores para esta emergencia, la mayoría de las operaciones han resultado cuestionadas, fraudulentas, con retrasos, compradas a empresas improvisadas, o ligadas a funcionarios públicos como el caso de Manuel Barlett y de Rocío Nahle, y finalmente canceladas.

Estoy segura que al médico que tiene ocho horas intentando dar respiración a un paciente grave en el hospital de Tampico no le importa cómo fueron las licitaciones, los tiempos, los registros, y lo único que desea es tener un equipo que le ayude a salvar más vidas. Como lo deseamos todos los mexicanos, quienes ahora nos sentimos defraudados porque no, no nos preparamos.

SANDRA ROMANDÍA, periodista de investigación. Coautora de Narco CDMX (2019) editorial Grijalbo; y Los 12 Mexicanos más pobres (2016) editorial Planeta.