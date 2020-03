Los Lobos dan a México Premio del Jurado Internacional en la Berlinale

La nueva sección Encounters de la Berlinale, dedicada a nuevas formas narrativas, trajo suerte al cine de América Latina, con el premio a la Mejor Ópera Prima para Los conductos, del colombiano Camilo Restrepo, una mención especial para Isabella, del argentino Matías Piñeiro y la destacada actuación de Los Lobos, cinta mexicana de Samuel Kishi Leopo.

Dentro de la sección Generation Kplus, dedicado al cine infantil, Los Lobos se llevó el Gran Premio del Jurado Internacional, dotado con 7 mil 500 euros concedidos por la organización benéfica Deutscher Kinderhilfswerk, además del Premio de la Paz, otorgado por un jurado independiente.

“Quería que esta película estuviera llena de luz, que fuera esperanzadora. Ya conocemos los números, la mortandad en cuanto a la migración, la violencia por la que se está huyendo de nuestros países. Prendemos los noticieros y ya sabemos esas cosas”, dijo el realizador en una entrevista previa.

Según el cineasta, ayuda mucho que su filme se cuente desde el punto de vista de los niños porque, “aunque suene a cliché”, ellos son el futuro y son los que sufren las consecuencias y decisiones de los adultos.

El jurado internacional de Generation Kplus concedió asimismo una mención especial a la ópera prima Mamá, mamá, mamá, de la argentina Sol Berruezo Pichon-Rivière.

OTROS GANADORES

En tanto, el Oso de Cristal al Mejor Cortometraje, concedido por un jurado infantil de 11 miembro recayó en El nombre del hijo, de la argentina Martina Matzkin, que se llevó también el Premio Especial de Jurado Internacional, dotado con 2 mil 500 euros concedidos por Deutscher Kinderhilfswerk.

Además, durante la entrega de premios de esta nueva sección, la cineasta chilena, Dominga Sotomayor, agradeció al festival la invitación para formar parte del jurado de la sección Encounters y por “poner un foco en Chile” durante la Berlinale.

Y ADEMÁS

BRASIL Y SU RECOMPENSA

En la sección Generation14plus, dedicada al público juvenil, el filme brasileño My Name Is Baghdad, de Caru Alves de Souza, fue distinguido con el Gran Premio del Jurado al Mejor Largometraje, dotado con 7 mil 500 euros concedidos por la Central Federal para la Formación Política (BPB).