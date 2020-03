Los especiales del Covid-19

Podría escribir un libro entero con los aciertos y los errores que la industria de la televisión está cometiendo en sus coberturas sobre la pandemia que azota al mundo.

Creo que el contraste que hay entre lo que se informa y se opina en los medios tradicionales y lo que se informa y se opina en las redes sociales es altamente preocupante.

Tarde o temprano, las consecuencias van a ser desastrosas. Y no hablo de las fake news.

Por otro lado, no se vale poner reporteros a acosar a la gente pobre que circula por las calles por no estar encerrada.

¡Hasta cuándo van a entender que por andar jugando a la superioridad moral esto ha dejado de ser lo que era antes!

No, y ni hablemos de ese asunto de tener “talentos” transmitiendo desde casa porque, salvo honrosas excepciones, ahí va a pasar algo terrible.

¿Por qué? Primero, porque los comunicadores son comunicadores para dar la cara en las buenas y en las malas. Se supone que tienen una vocación, un compromiso.

El mensaje que mandan de “primero yo”, lejos de ser ejemplar, es decepcionante.

Si no querías trabajar para un público, mejor te hubieras dedicado a otra cosa.

Y no, no es porque al guardar la cuarentena se esté evitando la propagación del virus. Es por ego.

Por algo todas las televisoras importantes de México y del mundo tienen regaderas, camerinos y están preparadas para convertirse en bunkers.

Para que los comunicadores se encierren a cumplir con su deber en momentos como éste, para que vivan ahí el tiempo que tengan que vivir ahí. ¡Ahora resulta que no! ¿Así o más vergonzoso?

No, pero espérese, viene lo peor: para que muchos de esos enlaces caseros se vean bien, las televisoras tienen que mandar productores, camarógrafos, microfonistas y hasta maquillistas a las casas de sus estrellas.

Qué bonito que los divos no salgan de sus hogares para mandar un mensaje de paz, pero por cada uno que hace eso, decenas de trabajadores de la televisión tienen que ir de un extremo a otro de la ciudad con el riesgo de contagiarse o de esparcir el virus.

No menciono a nadie en especial porque siempre hay excepciones, porque esto no es una cacería de brujas y porque no es un fenómeno exclusivo de un canal, pero sí es algo que tenemos que revisar y corregir.

No es lo mismo hacer un enlace por internet que un control remoto.

A usted le consta, después que el Canal 44 de Jalisco sacó “Coronavirus: la epidemia”, medio México se la ha pasado lanzando programas especiales, fijos, sobre el COVID-19.

Qué bueno, pero ojalá todos estuvieran bien programados, tuvieran a luminarias de la comunicación al frente y en verdad justificaran su existencia con información de primera y grandes exclusivas.

De todos los programas especiales, fijos, que se han lanzado últimamente en televisión, ¿cuáles son los más recomendables?

Por número de canal abierto: “Contra el COVID-19” (Eduardo Salazar, 20:30, ForoTV), “Cobertura especial” (Hernán Gómez, 20:00, La Octava, y Luisa Cantú y Ricardo Raphael, 22:00, ahí mismo).

“Noticiario informativo COVID-19” (Manuel Zamacona y Brenda Peña, 18:00, El Heraldo TV) y “COVID-19, cobertura especial” (María Alejandra Molina, 13:00, ADN40).

Cada uno tiene su tono, su estilo. ¿Usted con cuál se queda? ¿Por qué?

