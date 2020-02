Los derechos de niños deportistas

Hay un tema que poco aborda, el derecho de los niños deportistas. ¿Cuántas veces los menores de edad son hostigados por sus padres, por sus amigos, por los entrenadores y hasta por las instituciones en donde practican un deporte?

Expongo algunos ejemplos: durante varios años fui delegado del equipo de futbol en donde jugaba mi hijo en Pumitas. Ahí me tocó ver cómo algunos padres (futbolistas frustrados) exigían a sus hijos más de lo que podían dar. Su idea era que los niños pasaran a fuerzas básicas y posteriormente ingresaran al equipo de la UNAM. Vi cómo algunos menores terminaban llorando por no poder cumplir las aspiraciones de sus padres. Incluso en más de una ocasión el monitor (entrenador) y yo, como delegado, tuvimos que intervenir para tratar de impedir la crueldad hacia los hijos por parte de los padres.

Ahí mismo, en Pumitas, fui testigo de varios casos de bullying de algunos jugadores contra otros que no tenían las mismas habilidades físicas y deportivas. Por el hostigamiento muchos niños iban a los partidos más como un sufrimiento que como una diversión.

Otro ejemplo: recuerdo hace algunos años a un amigo que se pavoneaba porque su hijo jugaba futbol americano en alguna liga juvenil. Ese “orgullo” lo demostraba a tal grado que confesaba él mismo “recetar” esteroides anabólicos a su hijo para aumentar la masa muscular y que tuviera mejor rendimiento ante los golpes.

Pero quizá lo más grave es lo que sucede con algunos entrenadores que actúan con crueldad hacia sus pupilos o de las autoridades que no hacen nada para evitar acciones como el acoso. Uno de los casos más graves –que conozco de buena fuente- es el que sufren atletas del Centro Nacional de Alto Rendimiento (CNAR) –Conade, en donde algunos menores sufren violaciones a sus derechos.

Aros del Poder

La propuesta de la Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel, para impedir que los estados cobren impuestos a empresas casineras (se discutirá esta semana) ha tenido buena aceptación, pues muchas de las 368 salas abiertas (que generan una derrama económica de más de 4 mil millones de pesos anuales) sufren por los impuestos sacados de la manga por varias entidades. Nuevo León, por ejemplo, cobra a las salas 6 por ciento de sus ingresos y 10 por ciento de lo apostado por cada usuario. Ahora, la Suprema Corte de Justicia, de Arturo Zaldívar, deberá ver que los impuestos no generen corrupción… La directiva de Pericos de Puebla y la Gira de Golf Profesional Banorte, reiteraron su compromiso conjunto para el desarrollo e impulso del talento joven mexicano a través del deporte. José Miguel Bejos, presidente ejecutivo de Los Pericos, dijo: “No hay mejor medicina social que el deporte. Buscamos replicar lo que hemos hecho con los jóvenes peloteros de Puebla y del país en general, con el golf”… Por cierto, Banorte se colocó como la marca mexicana más valiosa en el ranking global “Banking 500-2020”, en el listado mundial, publicado por The Banker. El banco de Carlos Hank González subió 27 posiciones en comparación con 2019… El patrocinador de la liga de futbol, Grupo BBVA, propuso la incorporación de Carlos Salazar Lomelín (actual presidente del Consejo Coordinador Empresarial) a su Consejo de Administración global… Donovan Carrillo logró nueva marca personal de 201.09 puntos, en la Gala del ISU Four Continents Figure Skating Championships 2020… El Comité Olímpico Mexicano (COM), Medallistas Olímpicos de México (MOM) y la Asociación de Olímpicos Mexicanos (AOM), formalizaron una alianza con Special Olympics México, para integrar a la sociedad a las personas con discapacidad intelectual a través del deporte.

Los derechos de los deportistas también son humanos

El filósofo del estadio

filosofodelmetro@yahoo.com.mx