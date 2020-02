Lo que Rafa Puente quiso decir y el All star de la NBA

No puedo decir que conozco a Rafa Puente Jr. como amigo porque en las situaciones que me tocó verlo fue una vez en una junta cuando él trabajaba en la liga de fútbol indoor hace unos años y posteriormente en un restaurant que se acercó a platicar con unos amigos periodistas cuando estaba realizando su curso de director técnico. Se me hizo un joven educado y no tan mamon como se ve en pantalla y por supuesto muy apasionado del fútbol en general.

Seamos sinceros, su declaración de esta semana en la que hablaba de la zona de confort dirigida a los periodistas que cubrían su conferencia de prensa del Atlas fue muy desafortunada pero sobre todo creo que fue mal enfocada. Rafa no pudo distinguir entre periodistas y analistas deportivos como lo ha sido él y su papa por varios años.

Tal vez el hecho de estar en ESPN primero y luego en Televisa no le ha mostrado el proceso del periodismo en general y piensa que solamente están ahí para dar su opinión sin comprometerse a nada. Por supuesto que muchos de sus antiguos compañeros (más los de ESPN) se indignaron por esas palabras y como no, si casi casi les está diciendo que no les importa comprometerse y solo van a la tele por cumplir.

Además también se llevó de corbata a todos esos ex jugadores y ex directores técnicos que abundan en todos los canales deportivos y los cuales solo están esperando la llamada del próximo equipo para salir de la tele e irse, por supuesto algo muy similar a lo que ya hizo Rafa Puente Jr. antes de llegar a Lobos BUAP y al Atlas.

El hecho de que la última chamba de Rafa en la tele haya sido en TUDN no le sirvió de nada a ese canal porque una vez más otra persona los pone en entredicho al decir que no se comprometen y están en zona de confort de por si las redes sociales siempre destruyen a los televisos y ahora con esto pues peor.

NBA.

En el 2018 Televisa y la NBA renovaron su contrato que ya tenían y que les ha servido a ambos desde sus diferentes plataformas. Nunca pensé decir que Televisa está haciéndolo bien con la NBA pero creo que últimamente la cobertura de los juegos y de los eventos especiales como el fin de semana de las estrellas lo confirman.

Le han dado juegos por TUDN, por Galavisión y la cobertura del Juegos de estrellas de esta semana ha sido muy buena, igual que cuando son las finales. En verdad creo que si están apoyando con todo a la mejor liga de basquetbol del mundo y dándole todo el musculo de Televisa. No recuerdo alguna otra buena cobertura en tele abierta a la NBA desde hace casi 20 años que TV Azteca estaba en la era Jordan y había que sacarle jugo. Ojala continúen con esta racha y con esas grandes coberturas.

El único pero va para la oficina de la NBA en México la cual se empeña en seguir surtiéndose de influencers y ahora hasta de actrices para atraer audiencia, para muestra los que llevaron este fin de semana al juego de estrellas, donde muchos y muchas no tienen idea del juego de estrellas pero para las selfies si están presentes. Es de las pocas ligas con oficina en México que hacen eso y en verdad no creo que les deje algo bueno, pero allá ellos.