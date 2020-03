Llamar las cosas por su nombre

La machacona cantilena de que los mexicanos nos sobreponemos a todas las adversidades y que “siempre salimos adelante” termina por resultar muy exasperante. Es un discurso obligado, desde luego: los políticos no pueden dejar de evocar la excepcionalidad del pueblo y los tiempos de adversidad necesitan de grandes palabras para ser afrontados con una mínima entereza. Pero las cosas son lo que son y esto de la pandemia es una autentica putada y nada más, señoras y señores, para los mexicanos y para todos los otros pueblos de este planeta.

Vayan ustedes con el taxista o con la mesera o con la dueña de un pequeño salón de peinados a soltarles que se “están reinventando”, justo en el momento en que ya no tienen plata para pagar la renta —lo que sigue es comer menos, supongo, y pasar hambre al mero final—, y a ver cómo les responde esa gente: los infortunios le templan el carácter a algunos individuos de la especie, es cierto, pero hay calamidades en las que no logras advertir ningún aspecto positivo ni esperanzador ni aleccionador ni nada.

La atmósfera de varios continentes se ha limpiado en estas últimas semanas, hay que decirlo. Pero ¿eso es lo que realmente queremos? ¿Un mundo prístino, una suerte de paraíso primigenio poblado de humanos silvestres y bobos, o un globo terráqueo habitado por hombres modernos en el que existan plantas industriales menos contaminantes, aviones impulsados por combustibles que no perjudiquen el medio ambiente y coches movidos por hidrógeno? Porque, digo, si de lo que se trata es de que la Tierra recobre su condición previa al advenimiento de las sociedades humanas, pues entonces desaparezcamos ya todos de una buena vez y sanseacabó. Adiós al pensamiento, a la cultura, al arte, al progreso, a la tecnología y a la esplendorosa riqueza de la civilización. No creo, sin embargo, que eso sea lo que esperamos, por más que el asunto del calentamiento global sea el problema más grave que enfrentamos actualmente en el planeta, más allá del nuevo coronavirus y de otras posibles catástrofes. Que no nos vengan, pues, con que la disminución de la contaminación ambiental sea un subproducto deseable, una suerte de fin en sí mismo, de la actual pandemia. Es algo que está pasando por la fuerza de las circunstancias y ya. En su momento, confrontados a la terrorífica realidad del cambio climático, ya habrán de tomar medidas los Gobiernos del mundo (eso suponemos, en todo caso) sin necesidad de que nos caiga encima una plaga bíblica a todos.

Volviendo al tema de la excepcionalidad mexicana —aderezada últimamente de extraños dictámenes sobre la genética diferente (más resistente, miren ustedes) que tendríamos los individuos de la subespecie azteca y coronado este diagnóstico del esperpéntico e inaudito veredicto de que los infectados por el Covid-19 son “gente acomodada” y de que los “pobres (somos) inmunes”—, un simple vistazo a la realidad nacional desarticula de raíz este socorrido mito popular.

Una vez más, la desaforada inutilidad de las adversidades consignadas en nuestra historia patria —guerras civiles, devastadoras revoluciones y enfrentamientos absolutamente estériles que no han aportado nada al desarrollo de la nación— resulta clamorosamente evidente ante la actual realidad de la pobreza, la falta de justicia, la corrupción y la inseguridad. Así las cosas, la presunta resistencia de los mexicanos no sería más que una capacidad de sobrellevar los infortunios de siempre y de sobrevivir en el sempiterno atraso al que parece estar condenada nuestra nación. No hemos edificado, sobre las cenizas de la Revolución Mexicana o resurgiendo de las ruinas de la guerra de Reforma, un mundo verdaderamente nuevo y pareciera, por el contrario, que nuestra vocación es ir hacia atrás cada vez que en el horizonte se vislumbra un cambio de orden: la dictadura de Porfirio Díaz hubiera debido terminar simplemente cuando Francisco I. Madero llegó democráticamente a la presidencia de la República, en 1911, ¿no? Pues no, miren ustedes. Luego de que gobernara apenas un par de años comenzó la matazón y hacia 1917 México era un país devastado, arruinado económicamente y con una población diezmada por la violencia y las hambrunas a la que todavía habría de golpear, en 1918, la llamada gripe española (se calcula que llegó a causar la muerte de 450 mil personas). Es evidente que no pudimos resolver nuestras diferencias civilizadamente aunque, curiosamente, la glorificación oficial de tan cruenta guerra civil siga hasta nuestros días. En lo que toca a la capacidad nacional de sobreponernos a todas las desgracias y salir airosos, dos millones de mexicanos no lo lograron, miren ustedes. Se murieron.

En estos momentos vuelve a resonar la retórica patriotera —teñida además del superficial optimismo promovido por la sociedad del entretenimiento, consustancialmente reacia a reconocer cualquier manifestación de lo negativo— pero no son tiempos de grandilocuencias sino de exigir, como ciudadanos con derechos reales, lo que nos corresponde, a saber, una respuesta cabal y responsable del Estado.