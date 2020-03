Lizbeth Rodríguez tortura a su hijo con su canto

Lizbeth Rodríguez dio a conocer en sus redes sociales que no ha salido de su casa para evitar un contagio de coronavirus Covid-19, por lo que ha pasado más tiempo con su familia y los invitó a participar en un video de compartió en su cuenta de TikTok.

En la red social, la influencer compartió un video en donde aparece junto a su pareja y su hijo, quienes comienzan a taparse los oídos y hacer caras de disgusto cuando ella finge cantar una canción de ópera.

En la descripción del video, Lizbeth Rodríguez agregó los hashtags #insufrible, #familia, #cantando y #cuarentenachallenge, pero no es el primer video que comparte desde su casa, pues hace poco realizó un reto en el que imita a Gabriela Spanic, en el papel de Paola Bracho en una escena de La Usurpadora.

“Aquí me aburro soberanamente, no tengo a quien fastidiar, ni con quien destilar veneno. Me harta”, dice.