Lisardo revela que ha sido un sugar daddy

En la actualidad se ha hecho famoso el término sugar daddy, una palabra que se le asigna a un hombre con buena estabilidad económica que mantiene una relación con una mujer menor que él . Hay muchas parejas que mantienen este tipo de relación y algunas veces se pueden realizar bromas o memes sobre este tipo de relaciones.

Y aunque no se sabe si algunos famosos han hecho el papel de sugar daddy, es el actor Lisardo quien se confesó y aclaró que hace tiempo fue uno de ellos. En una entrevista para Sale el Sol, el español habló sobre esto y también mencionó que intenta cuidar su físico.

Además, comentó que le gusta recibir piropos, sobre todo en las redes sociales es donde más lo halagan.

Cuando fue cuestionado si ha mantenido una relación con alguien más joven que él y si sería un sugar daddy, esto dijo.

“He sido sugar daddy ya, he tenido novia joven pero no es mi estilo de vida actualmente. No sé si me aventaría o no, dependería de la persona que conociera en ese momento, pero estoy soltero, sin compromisos”, dijo Lisardo.