Ahora sí, todos los equipos de la Liga Mexicana de Beisbol están en sus campos de entrenamientos y se han visto cosas interesantes.

Los Diablos Rojos del México, que por cierto esta temporada del 2020 estarán celebrando 80 años de antigüedad en la Liga Mexicana, este equipo de todos los que están actualmente en el circuito es el segundo con más antigüedad y sólo le ganan los Sultanes de Monterrey que nacieron en 1939, los Diablos en 1940, esto quiere decir que han jugado todos estos años interrumpidamente, han cambiado de nombre pero siguen jugando en la ciudad.

No por algo son los equipos junto con los Tigres que han ganado más campeonatos, los Diablos con 16, Tigres con 12 y Monterrey con 10; los Diablos para este acto de sus 80 años tienen publicado un libro, no me cabe duda que lo compraré al igual que compré el del año pasado de los Sultanes.

Otro equipo son los Toros de Tijuana, que tienen su campo de entrenamiento en Arizona junto al de los conjuntos de las Grandes Ligas; además, esta escuadra ya jugó sus dos primeros partidos de entrenamiento, el primero ante un equipo coreano el cual perdieron 8-2 y el segundo lo empataron ante los Dodgers de los Ángeles en 10 entradas a 2 carreras. Lo que se ve es que hubo un buen juego y Tijuana junto con Monclova, es de los favoritos para ganar el campeonato de la Zona Norte, es un equipo de los primeros que estará embalado.

Los Pericos de Puebla están entrenando desde el 24 de febrero en el nido verde y hasta el domingo 8 de marzo ya han reportado peloteros de la talla de Danny Ortiz, que viene por otra buena temporada; el toletero dominicano Willin Rosario que ha tenido tres buenas temporadas, la primera en clase AAA donde bateó .300, 23 cuadrangulares y 91 carreras producidas, en Grandes Ligas propiamente, en tres temporadas números de .273, 71 jonrones y 241 carreras producidas; y en el beisbol coreano, en tres temporadas tuvo en 2016 promedio de .321, 33 palos de vuelta entera, 120 carreras producidas, en 2017 bateó para .337, 38 cuadrangulares y 116 carreras producidas; y en 2018 logró .339, 37 cuadrangulares y 111 carreras producidas, es decir, muy buenos números de este pelotero de solo 31 años y que debe de hacer una de las mejores mancuernas de la Liga junto con Danny Ortiz.

Se presentaron al campo dos lanzadores, el primero Buddy Boshers de 31 años con una buena referencia como un pitcher de brazo potente, con Toronto marca de 0-3, 4.5 en carreras limpias y en 20 entradas ponchó a 26, con Pericos una efímera temporada de sólo dos tercios, con 1 hit y 4 ponches, sus números en totales son de 3.45 en carreras limpias y en 578 entradas, 593 ponches. Es un buen lanzador que ayudará a los Pericos.

El otro es un pitcher nacido en África, Dylan Unsworth, de 27 años, con números en las menores de 48-46, 4.17 en carreras limpias y 773 entradas, 625 chocolates, en 2019 jugó en Australia. _