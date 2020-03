Ley avalaría bajar salarios de jugadores de clubes de Liga MX

Parece inevitable. Aunque el miércoles la Liga Mx emitió un comunicado en el que rechazaba las versiones sobre la posibilidad de retener un porcentaje de los sueldos de los futbolistas –para afrontar la falta de ingresos que la pausa por el Covid-19 ha provocado–, algunos clubes ya empezaron a tomar medidas para mantener a flote sus finanzas.

Por ejemplo, Víctor Manuel Vucetich confirmó que Querétaro ya les hizo una reducción salarial para solventar los gastos de todas las categorías del club; ayer, Grupo Orlegi –propietaria de Santos, Atlas y Tampico Madero– anunció que como parte de su plan de contingencia se iba a diferir el pago de algunas compensaciones para sus jugadores.

Estos han sido los primeros equipos en México que han ejecutado alguna acción de esta naturaleza, mientras que el resto está en el análisis de hacerlo, aunque parece inevitable que así pasará en la mayoría.

Y es que este debate no concierne solamente a la Liga Mx, sino a todo el futbol mundial; clubes de la talla del Barcelona, Bayern Múnich, Borussia Dortmund, entre otros, ya han realizado la reducción de los salarios de sus plantillas estelares para equilibrar sus gastos, pues con la pausa que ha provocado la pandemia del coronavirus el balompié se ha quedado sin ingresos.

TODO PUEDE CAMBIAR

En los últimos días, algunos jugadores de la Liga Mx han manifestado que nos les gustaría la reducción de su salario, y sí, hasta el momento no puede efectuarse ninguna medida de esta naturaleza si no hay un acuerdo entre el club y el futbolista, pues se estarían incumpliendo los contratos pactados. Sin embargo, esto puede cambiar si el gobierno federal decreta el estado de contingencia sanitaria por el Covid-19.

“Actualmente, el suspender pagos no sería posible porque no hay un declaratoria de contingencia; si existiera esa declaratoria oficial de contingencia ya se podría hacer abiertamente. Ahorita, más que un tema legal, se está buscando un tema convencional, donde las partes (jugadores y clubes) estén de acuerdo y busquen un convenio que no sea impuesto, un mecanismo para ayudarse mutuamente; lo principal en este momento es el común acuerdo”, señala el abogado Ricardo de Buen.

Incluso, el especialista en derecho deportivo y laboral agrega que si se diera la declaratoria de contingencia sanitaria, los clubes ya se pueden amparar en la Ley Federal de Trabajo por lo que no necesitarían llegar a un acuerdo con sus futbolistas y hasta podrían pagarles el salario mínimo por un mes (3 mil 896 pesos).

“La ley laboral mexicana establece que en caso de que la autoridad sanitaria declare contingencia, que no lo ha hecho como tal, entonces las relaciones de trabajo se suspenden y eso podría incluir la de los futbolistas y solamente se tiene la obligación de pagar 30 días el salario mínimo, o un día de salario mínimo por cada uno que dure la suspensión hasta por un máximo de 30, y las relaciones están suspendidas hasta que termine la contingencia, es lo establece la ley”, explica.

Y ahonda más en el tema: “lo que están buscando muchas empresas y que también deberán buscar los clubes de futbol son los arreglos, que se valen pues se pueden llegar a convenios con los futbolistas para modificar los contratos, como puede ser el monto de los salarios por determinado tiempo” .

Lo que sí advierte Ricardo de Buen es que en este momento los clubes no pueden reducir los salarios de sus jugadores si no han llegado a un arreglo con ellos: “es todo un procedimiento para que las autoridades laborales lo autoricen, porque de manera unilateral no se puede”.

HAN DEJADO DE GENERAR

La crisis que atraviesa el futbol mundial es muy sencilla de explicar: si no hay competencia, entonces no hay ingreso de ningún tipo, ni de asistencia a los estadios, de patrocinadores, derechos de transmisión ,ni mercadotecnia. El balompié no es negocio mientras esté parado.

Hace unos días el Sports Business Institute de Barcelona publicó un estudio donde analizaba la repercusión que la pausa por la pandemia del coronavirus ha provocado en los ingresos de las principales Ligas del mundo.

En competiciones como la Premier League de Inglaterra y LaLiga de España se rebasa los mil millones de dólares el dinero que deja de ingresar por todos los rubros; la Bundesliga (Alemania), la Serie A (Italia) y la Ligue 1 (Francia) siguen en esta lista.

En cuanto a la Liga Mx, de acuerdo al estudio del Grupo Economista y Asociados (GEA), llega a generar al año 114 mil millones de pesos; juntando los dos torneos hay 46 semanas de torneo, es decir, a la semana se pierden casi 2 mil 500 millones de pesos, poco más de cien millones de dólares. Sí, éste es el panorama del futbol, del que busca salir lo menos raspado.

Y ADEMÁS

¿QUÉ DICE LA LEY?

En la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 42 Bis, se establece que una de las razones por las que puede suspenderse los efectos de las relaciones de trabajo se da “en los casos en que las autoridades competentes emitan una declaratoria de contingencia sanitaria, conforme a las disposiciones aplicables, que implique la suspensión de las labores, se estará a lo dispuesto por el artículo 429, fracción IV de esta Ley”.

Dicho artículo enuncia lo siguiente y aplicaría en la Liga Mx en un momento dado: “El patrón no requerirá aprobación o autorización de la Junta de Conciliación y Arbitraje y estará obligado a pagar a sus trabajadores una indemnización equivalente a un día de salario mínimo general vigente, por cada día que dure la suspensión, sin que pueda exceder de un mes”.