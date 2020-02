Lee aquí las firmas de MILENIO. Jueves 27 de febrero

Carlos Puig – Jaime Bonilla se supera a sí mismo

El gobernador Jaime Bonilla ha dicho, como muchos otros bajacalifornianos desde hace tiempo, que esta separación ha hecho que unos, nosotros, los del centro, no comprendamos a los allá, ellos, los del otro lado de la sierra y La Rumorosa. Bonilla se ha empeñado en demostrarlo. Frente a una gubernatura de dos años se empeñó e hizo lo necesario para cambiar la ley y hacerla de cinco… Ahora, Bonilla quiere volver a demostrar que allá las cosas son diferentes. En estos días otorgó seis notarías para abogados del municipio de Tijuana, de los cuales, al menos tres tendrían un conflicto de interés. Muy temprano en su gobierno, el presidente dijo: “Ojalá y se retome el que se acabe la corrupción en la entrega de notarías a funcionarios públicos a los allegados de autoridades. Será que la lejanía, la sierra, hizo que por allá no se escuchara lo que piensa el presidente.

Héctor Aguilar Camín – El momento femenino

No recuerdo un momento de la vida pública de México donde la agenda de las mujeres haya tenido más visibilidad, más acuerdo social, mejores causas y mayor conocimiento del problema. Importa la fuerza del movimiento, pero importa también la calidad de su saber acumulado en todos los órdenes. Aunque los asuntos más urgentes sean el feminicidio y la violencia , en estos años las mujeres han acumulado una enorme cantidad de estudios y miradas críticas sobre otras formas de la discriminación de género: en el salario, en la representación política, en las políticas públicas, en las diferentes formas de acoso y desigualdad… El gobierno se empeña en dar una lectura política corta a este movimiento, pero se queda aislado . La verdad, como apunta Fernando Escalante en su artículo de Milenio ayer, es que el apoyo a la causa de la igualdad de las mujeres, está en todas partes :empresarios, sindicatos, partidos, universidades.

Joaquín López-Dóriga – Los enredos de Rosario Piedra

Por ley, la CNDH tiene que nombrar a dos de los siete integrantes del Comité Técnico de Evaluación para la elección de consejeros del INE. Por eso Rosario Piedra dirigió ayer un oficio a Mario Delgado en que le anunciaba que «ha tenido a bien designar a la C. Carla Astrid Humphrey Jordan y al C. John Mill Ackerman Rose” y firmaba ella misma. Ante ese oficio de Piedra, Ackerman aceptó el nombramiento con honor y orgullo y Delgado subió un tuit confirmando la recepción del oficio de la CNDH con sus dos propuestas.Y en eso estábamos cuando después la misma Piedra subió otro tuit negando todo: «La CNDH informa que no ha hecho ningún nombramiento». Y mentía porque ya los había hecho

Pues el oficio fue recibido en la cámara a las 15:21. De nuevo, como en su nombramiento en el Senado, privó la improvisación y el desaseo total en un procedimiento que debía ser transparente y ordenado.

Agustín Gutiérrez Canet – Trist: entre el deber y la conciencia

Nicholas Trist, quien negoció el Tratado de Guadalupe Hidalgo, por el cual Estados Unidos se apoderó de la mitad del territorio nacional, fue nieto político del presidente Thomas Jefferson. Al respecto, el embajador Ricardo Villanueva Hallal nos hizo notar el parentesco de Jefferson con Trist, el negociador estadounidense del Tratado de Paz, Amistad, Límites y Arreglo Definitivo de 1848. Resulta curioso que el sueño expansionista iniciado por Jefferson con la compra de Luisiana lo culminó 45 años después Nicholas Trist, esposo de su nieta Virginia, con el apoderamiento del norte de México. Trist sentía vergüenza por el abuso de la fuerza por parte de su propio gobierno, con pretensiones territoriales sin límites, a expensas de un país débil. A la nieta de Jefferson, Virginia Trist, se le atribuye la versión:

“Este debe ser un momento de orgullo para usted, orgullo equiparable a lo humillante que es para nosotros”.

Enrique Acevedo – Una vacuna contra el pánico

La desinformación puede ser más peligrosa que el virus, sobre todo en sociedades altamente polarizadas como la nuestra. La información puntual y transparente de autoridades, médicos y comunicadores es la mejor vacuna contra el pánico. Nemesio Rodríguez, titular de la FAPE lo resumen bien: «Cuanto mayor y mejor conocimiento sobre el coronavirus tengan los ciudadanos con nuestro trabajo, más se reducirá la sensación de miedo. Es solo cuestión de tiempo antes de que se registren casos en México. Ayer los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades advirtieron lo mismo sobre Estados Unidos. Estamos frente a una crisis sanitaria de consecuencias económicas y sociales todavía impredecibles. Es momento de que el gobierno federal informe sobre los pasos que está tomando para hacerle frente a la llegada del coronavirus. ¿Cómo piensan detectar y diagnosticar contagios?… Urgen respuestas.

Carlos Marín – La incompetencia propia es de otros

El subsecretario federal de Salud, Hugo López-Gatell, llevó la voz cantante… La estampa importa porque López-Gatell, especializado en medicina interna y doctorado en epidemiología parece no tener idea de lo que son los centros de alta especialidad, avala íntegramente las patrañas que sirvieron de coartada para cesar a Miguel Ángel Célis en la dirección del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Si bien la dirección de las instituciones implica la responsabilidad de que funcionen de manera correcta en todas sus áreas, la Secretaría de Salud escamoteó al doctor Celis un director de Administración solicitado ¡desde hace casi un año! López-Gatell dejó claro que el atropello puede ser mayor. Eludió responder cómo se va “a rescatar” al Instituto, pero se curó en salud: “Tampoco existe prejuicio alguno contra los médicos, las médicas y las enfermeras” porque “son extraordinariamente importantes, son la esencia, son el corazón de las instituciones. Les tenemos enorme respeto…”.

Carlos Tello – Las mujeres y las niñas

Diez mujeres son asesinadas diariamente en México. Al menos una de ellas es una niña. Y la violación es una práctica frecuente: un menor es violado cada hora en nuestro país. Esas son las cifras de la infamia y la vergüenza. Las mujeres y las niñas que, frente a ese destino, optan por tomar sus propias decisiones, mujeres y niñas muy valientes, son con frecuencia asesinadas. Las mujeres más vulnerables son las niñas. Un porcentaje muy alto de la violencia que sufren ocurre en el hogar, violencia contra la cual no existe ninguna protección jurídica en cerca de la mitad de los países en el mundo. Las niñas necesitan protección para vivir. Cuando pierden esa protección –la que les dan sus padres, sus comunidades, sus gobiernos– las niñas mueren.

Román Revueltas – El nuevo coronavirus llegará, y…

Aquí, el virus de la influenza ha provocado ya más de 200 muertes en esta temporada invernal—a pesar de que existen vacunas para evitarla enfermedad— y la actual crisis del sector salud no augura nada bueno cuando llegue el mentado COVID-19 al territorio nacional, algo que, dicen los especialistas, ocurrirá de manera inevitable, tarde o temprano. La economía, postrada ya por la falta de inversiones, habrá de padecer encima las consecuencias de las cuarentenas, las restricciones a los viajes, la cancelación de espectáculos y encuentros deportivos, la disminución de las actividades públicas y las demás estrategias implementadas para prevenir un contagio masivo. No son nada buenas noticias, señoras y señores, con el perdón de quienes todavía no se enteran.

Maite Azuela – La Guardia: entre Palazuelos y el carnaval

Durante su participación en el Carnaval de Progreso en Yucatán, el domingo 23 de febrero, Roberto Palazuelos fue custodiado por elementos de la Guardia Nacional, sí, por la Guardia Nacional. ¿Con qué criterios la Guardia ofrece custodia a ciertos ciudadanos?… Ese domingo fueron asesinados en Puebla cuatro jóvenes. ¿Dónde estaba la Guardia Nacional que este gobierno presume que trabaja por la seguridad de los más vulnerables? La misma madrugada del domingo, en el Bar 27 al sur de la Ciudad de México fueron brutalmente golpeados otros tres jóvenes. Ese domingo quedó documentada la presencia de la Guardia en un carnaval, mientras 4 jóvenes eran asesinados, tres brutalmente golpeados, en ambos casos muy probablemente víctimas del crimen organizado y sí, ese mismo día, la Guardia Nacional veló por la seguridad de la banalidad y la fanfarronería. Estos son los tiempos de Durazo, no del negro, sino de Alfonso.

Gil Gamés – Esquina bajan

Repantigado en el mullido sillón del amplísimo estudio, Gil se acercó al ejercicio estadístico diario sobre la aprobación o desaprobación de la gestión del presidente Andrés Manuel Liópez Obrador realizado por Consulta Mitofsky de Roy Campos para su periódico El Economista. De acuerdo con esta medición, entre abril de 2019 y diciembre del mismo año, la aprobación del Presidente cayó de 64.5% a 58.7%. Ahora mal sin bien: entre enero de 2020 y el 25 de febrero, la aprobación cayó de 57.3% a 54.9%. En promedio perdió medio punto esta semana y 4.5 puntos en lo que va del año”. El feminismo lo sigue golpeando porque está en el centro de la plaza pública. Según Gil la desaprobación crecerá después de la marcha de mujeres indignadas y en rebeldía y el paro nacional del 9 de febrero. Hasta ahora le salió barato al Presidente la insensibilidad frente a los feminicidios y la violencia de género. Mano negra dice el Presidente; mano dura, dice Gilga: tengan cuidado, los conservadores las manipulan. El precio será alto. Verán si no.

Fabián Medina – El fentanilo: nueva amenaza a la salud pública de dos países vecinos

El fentanilo es una de las drogas adictivas más poderosas que hoy se puede conseguir con un terrible e inmediato poder letal. Su arribo y creciente presencia en México puede desencadenar repercusiones serias que todavía no han sido suficientemente valoradas.

Este próspero comercio es ya una grave amenaza a la salud pública en Estados Unidos. El fentanilo es sumamente letal: hasta 100 veces más poderoso que la morfina haciéndola altamente adictiva. Asimismo, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades

señala que el fentanilo y otros opioides causaron casi 28 mil muertes en Estados Unidos en 2017un número alarmante dado su incremento de 5,44 en 2014. La mortalidad del fentanilo no ha pasado inadvertida en numerosos países del mundo, y se le ha catalogado con un nivel semejante a la que posee un arma de destrucción masiva.