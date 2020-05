Las verdaderas cifras del covid-19

Todos los días recibo una cantidad escandalosa de mensajes de “amigos” que me piden que los apoye en su lucha por exigirle al gobierno que diga “la verdad”.

Según ellos, el Presidente miente y las cifras que se presentan en Palacio Nacional no son representativas de las montañas de cadáveres que se acumulan a diario afuera de nuestras casas.

México, por supuesto, tiene que ser el peor de los países. Y nuestras autoridades, obvio, tendrían que estar renunciando en masa de tan malas, ignorantes y asesinas.

¿Por qué si todos esos periodistas, por qué si todos esos “amigos”, siempre han estado tan comprometidos con la vida y con la veracidad de las cifras, jamás cuestionaron así los números de los terremotos de 2017 o los de las víctimas de la guerra contra el narco ? ¿Qué les hizo suponer que aquellos números estaban bien y qué les hace suponer que estos están mal?

¿Por qué en aquel entonces no salieron gritando en la radio o dando de manotazos en las redes sociales exigiendo verdades, renuncias y todo lo que exigen hoy?

¿Qué hay ahora, qué les molesta tanto, qué no había en otros sexenios? ¿Por qué juegan así con el sistema nervioso de sus audiencias? ¿Qué culpa tiene el público de sus rencores personales? Perdón, yo debo ser el peor de los periodistas, pero por primera vez desde que comencé en este negocio, hace más de 33 años, tengo una autoridad que todos los días se está reportando con los medios y con la sociedad. Qué casualidad que cuando las cifras salían de quién sabe dónde y las daban ciertos personajes, estaban bien, y que ahora que salen de Palacio Nacional y que las dan las autoridades competentes, están mal.

¿Por qué si todos esos profesionales de la comunicación están tan indignados no van a “La mañanera” o a las conferencias del covid-19 a cuestionar a las fuentes?

Las puertas de esos eventos están abiertas para toda la prensa. No entiendo por qué los grandes nombres de la comunicación no están dispuestos a decirle al Presidente ahí, en su cara, lo que gritan con tanta furia desde la comodidad de sus estudios y oficinas. ¿Será que sienten que se rebajan si pierden su posición de conductores estelares y se sientan al lado de los reporteros? ¿Será que les incomoda que no les den por su lado ni en datos, ni en tono ni en su escala de valores?

¿Qué ganarían si hubiera más muertos? ¿De qué manera se beneficiarían si al país le estuviera yendo mal?

Yo solo sé que a la hora de los estudios que hablan del índice de satisfacción del pueblo, los del Inegi, la gente que no sale en los medios le tiende a dar la razón al López Obrador. Sí, es muy difícil de comprender que un mexicano que no vive como esas personalidades viven diga que es feliz mientras que ellos, que aparentemente lo tienen todo, no lo son. Pero está pasando y el problema con el covid-19 no son las cifras, es la comunicación, la infodemia, el analfabetismo mediático. ¿A poco no?

