Las extrañamos, y mucho

De que hacen falta, hacen falta. Todo a media luz, a medio pulmón, su ausencia las hizo más visibles que nunca, ese es el éxito del movimiento #ElNueveNadieSeMueve. Quedan importantísimas lecciones de lucha combativa contra el machismo rampante y ramplón que si bien no ha sido derrotado (quizá para lograrlo del todo haría falta una lobotomía generalizada), sí ha salido del clóset en donde con tanto gusto retozaba.

Hoy las calles estaban semivacías; camiones, taxis, peseras y los vagones del metro se sentían solitarios. Había ahí espacios vacíos, igual que en las oficinas, fábricas e instituciones, salones escolares y en los medios de comunicación. No estaban ellas, las compañeras de trabajo, de esfuerzos, de invenciones y producciones.

Y las que por alguna razón tuvieron que asistir al trabajo, debido a la incomprensión de las compañías, la falta de criterio de los jefes, el estado natural del capitalismo salvaje que así se las gasta, llevaban inoculado el ánimo rebelde y contestatario.

Recuerdo que cuando estaba en su momento más álgido de la terrible historia de Las Muertas de Juárez que los gobiernos panistas minimizaron y lo redujeron a una verdad histórica primigenia, la gran Jane Fonda fue a solidarizarse. Y con un discurso inolvidable: “Yo soy rica, soy famosa, soy blanca, tengo una hija, tengo una nieta, y sé que si ellas hubieran sido asesinadas o desaparecidas, las autoridades trabajarían muy duro para encontrar a quienes las mataron o secuestraron”… pero como bien apuntó la actriz de películas fundamentales, en este caso las autoridades hicieron casi poco y prácticamente nada. Porque las víctimas eran pobres, eran prescindibles, olvidables…

Hoy las cosas son diferentes. Hoy las mujeres, hartas de tanta muerte están luchando combativamente por la vida. A gritos, a mentadas, exigiendo, pero también con sabiduría en el discurso, con ideas y propuestas nuevas, legítimas, importantes.

El gobierno, el estado, cada uno de los funcionarios y las autoridades todas tienen la obligación de ofrecer pronta solución a los feminicidios, el acoso, la trata, las masculinidades tóxicas y el machismo culero. No es tarea fácil pero se comienza por la empatía; las feministas no son el enemigo (aunque muchos oportunistas se hayan querido trepar al barco) y una fiscalía especializada hecha por mujeres y para mujeres sería no un gesto necesario sino irrenunciable.

Las extrañamos y mucho.

jairo.calixto@milenio.com

@jairocalixto