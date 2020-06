‘La Voz México 2020’

Es una porquería. Lo siento. No lo puedo decir de otra manera. Se me hace una auténtica porquería la nueva edición de La voz México, la que se está transmitiendo por Azteca UNO.

No puede ser que Dios te dé uno de los mejores formatos de televisión real del mundo, que se lo hayas quitado a Televisa y que lo desgracies.

La voz es espectáculo, derroche, talento, prestigio, suspenso, ilusión.

Esto que estamos viendo por accidente en la otrora pantalla más importante de TV Azteca es flojera, miseria, mediocridad, chamba, depresión.

Veo la producción, me acuerdo de lo que la misma televisora del Ajusco hacía antes, me acuerdo de lo que Televisa nos ofrecía los domingos, y siento que estoy viendo un trabajo escolar, una parodia.

Es televisión abierta privada nacional.

Es la segunda cadena más poderosa de México. ¿Dónde está ese peso? ¿Dónde está ese poder?

No me cabe en la cabeza que los responsables de este formato no hayan sido capaces de juntar voces que nos digan algo, que nos cautiven, que sirvan.

Esta Voz México es como un programa de aficionados de televisora local chafa. No se vale.

Y, ojo, me duele porque Belinda, María José, Ricardo Montaner y Christian Nodal son personalidades inmensas que se merecen todo nuestro respeto.

¿Pero de qué sirve tenerlas si no les dan las herramientas para que ellos mismos se emocionen, para que se involucren, para que se la crean?

Los cuatro se deben sentir pésimo al ver que les pusieron de conductores a unos “nadies” que solo Dios sabe por qué los colocaron ahí.

