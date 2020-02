La violencia impacta a las empresas

Aprincipios de este mes, la organización México Evalúa obtuvo el segundo lugar en la lista de los mejores think tanks de México. En el Índice Global de Think Tanks 2019, destacó en investigación de políticas públicas, construcción de alianzas estratégicas y mejor dirección, entre otros rubros.

Como parte de la evaluación de las políticas del actual gobierno, Edna Jaime, directora general de México Evalúa, pidió mayor competencia en los proyectos prioritarios (como el aeropuerto de Santa Lucía) y leyes anticorrupción. “Hemos visto pocas licitaciones; habrá que ver si se licita con verdadera rivalidad, porque podemos licitar con dos ofertas solventes o una”, dijo la también fundadora de la organización.

¿Cuál consideran que debería ser el tema prioritario del gobierno de Andrés Manuel López Obrador?

El tema presupuestal me preocupa muchísimo, porque si no hay dinero, cómo vamos a financiar las respuestas que debe dar el Estado mexicano en materia de seguridad, cómo vamos a reformar la justicia si no reformamos la seguridad ni tenemos buenos programas sociales, con un enfoque de prevención. Necesitamos finanzas públicas que le den recursos al Estado para hacer esto.

¿Cuáles son los pros y contras de que haya una partida tan grande para los programas sociales en el presupuesto?

Por muchos años, las autoridades hacendarias sostuvieron que no había margen para hacer cambios, pero este gobierno logró liberar recursos para sus proyectos sociales prioritarios.

Sin embargo, en 2019 los programas no tuvieron reglas de operación. Para el Presupuesto 2020, logramos que al menos 11 de ellos, los más importantes, cuenten condichas reglas, las cuales tendrían que estar listas a finales de febrero.

¿Cuándo se evaluarán los resultados de los programas?

A finales de este ejercicio fiscal podremos decir si el programa se apegó al diseño, y definir si este es bueno o malo.

Por ejemplo, a lo mejor “Jóvenes construyendo el futuro” quería llegar a la población en riesgo; el presidente ha dicho que sus programas sociales van a sacar a los jóvenes de la tentación de una carrera criminal. Ahora veremos si es cierto, por lo poco que sabemos, este programa atrajo perfiles que no son los jóvenes en riesgo de este país. Tengo entendido que en el diseño de 2020 habrá un twist y una parte del programa estará dirigida a este grupo.

¿Cómo vamos en materia de transparencia y combate a la corrupción?

El presidente López Obrador necesita un órgano de fiscalización potente (en este caso la Función Pública), que lleve a cabo tareas de prevención e identifique irregularidades apegado a la ley.

Si no, va a tener un descontrol total de quien opera la maquinaria de la administración pública federal. Aunque él sea una persona honesta, no tendrá los mecanismos para controlar y disuadir conductas corruptas o ilegales de sus colaboradores. Asimismo, necesitamos buenos mecanismos de control y buenas leyes que cierren los espacios a la corrupción.

¿Cómo afecta la violencia a las empresas y las inversiones en el país?

Tenemos una encuesta nacional que lleva a cabo el INEGI, la cual permite medir la victimización de hogares, personas y empresas. Los datos arrojan que las empresas grandes pueden protegerse y para ello gastan montos considerables. Sin embargo, las pequeñas no pueden, porque sufren extorsión por parte de la delincuencia.

Entonces, cambian su ubicación o, y es una respuesta frecuente, les sale más barato cerrar. Para ese grupo de empresas, por supuesto que tiene un impacto económico fenomenal.

​