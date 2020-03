La violencia está en todos lados: Zuria Vega

Porque la experiencia que ha tenido a través de su trabajo y en los últimos tiempos en la labor que realiza con varias mujeres en su canal de YouTube le ha enseñado que “mientras más unidas y mientras más nos escuchemos y logremos ser una sola voz, el poder se multiplica”, Zuria Vega aceptó la invitación para ser la imagen de la campaña ¡Por un México libre de violencia contra las mujeres!, que este año es el emblema de la carrera Bonafont, que se celebrará el domingo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

Ella, al igual que 37 mil mujeres en CdMx, hará la carrera de 5 km en el circuito del Centro Histórico, mientras que en Puebla, Guadalajara y Monterrey la suma de todas las participantes alcanzará las 70 mil que, con el mismo fin, alzarán la voz contra la violencia.

¿Por qué participar como imagen de la campaña?

Siempre he sido muy cuidadosa al tomar la decisión de involucrarme con una marca, porque creo que, como figura pública, como mujer o mama tenemos una responsabilidad de elegir el mensaje que vamos a pasar, en nuestras redes sociales, con un micrófono, en un comercial, etcétera. La gente sabe que no publico a mis hijos, pero tomé la decisión de salir en un comercial dándole pecho a mi hijo, porque me parece un mensaje muy contundente, porque el mensaje principal de la campaña es ir contra la violencia a la mujer y la solidaridad que debe haber entre nosotras, porque creo que eso nos hace falta en el país. Desde nuestra trinchera tenemos la obligación, de ser congruentes con nuestro mensaje, y darle voz a este tipo de problemas que es aterrador. Yo tengo dos hijos chiquitos, una niña de tres años y uno de ocho meses, y las cifras que se reportan de 10 mujeres muertas al día y de que ocho de cada 10 tienen miedo de salir a la calle es escalofriante. Así que mientras pueda poner un granito de arena que le ayude a una mujer a levantar la voz o a exigir un derecho, ya gané. Por eso también hice mi canal de YouTube.Creo que entre más mujeres nos pronunciemos y nos apoyemos realmente vendrá y empezará el cambio. Uno no puede ser indiferente a lo que pasa en el país. Además es una campaña que trabaja a fondo, que va de la mano de muchas mujeres, que se están ocupando e invirtiendo en poner su grano de arena y Bonafont es una empresa enorme, que llega a muchos lugarcitos en nuestro país.

Hablamos mucho de la equidad de género, pero esa diferencia ha tomado otro sentido, ¿has padecido esa problemática?

No creo que exista una mujer que haya salido a la calle y no le hayan gritado de cosas, o no haya tenido que acelerar el paso, o no se haya sentido incómoda, o no haya recibido violencia en redes sociales, porque la violencia viene de muchas formas, no solo física, sino verbal, psicológica, laboral; creo que todas de cierta forma nos hemos enfrentado a ese pánico a salir a la calle. De decir: “Ay no, sí traigo faldita corta, mejor pido el taxi por la aplicación, porque me da miedo caminar dos cuadras’. ¿Por qué tengo que pensar cómo me tengo que vestir para subirme a un transporte o para salir a caminar? O el contenido en tus redes sociales, los insultos a los que te puedes someter. Es grave la violencia. Cuando se trata del salario, es lo mismo, porque es un todo que ha ido escalando. La violencia está en todos lados, las mujeres no estamos seguras en ningún espacio y eso no está bien. Es grave.

Por tu profesión has interpretado varios tipos de mujeres, ¿hay alguna que recuerdes que haya padecido esa lucha por la equidad de género?

Es una pregunta complicada. Claro que todos mis personajes me han dejado mensajes y depende del momento de vida que estás atravesando, pero sí quiero hacer hincapié en que la ficción es la ficción. Zuria hoy alza la voz por esta causa, creo que es muy difícil que la gente distinga entre la lucha como persona y la ficción, porque es ficción. A eso nos dedicamos, a contar historias de todo tipo, pero cuando tengo oportunidad como fue en mi primera telenovela, en 2017, Mi marido tiene familia, la historia empezaba con una pareja que decidía no vivir juntos, que no se querían casar, ella prefería su profesión, no quería ser mamá; entonces, es importante distinguir y aprovechar entre los proyectos que te dan la oportunidad de ir más allá y los que son simplemente ficción.

Además de ser imagen de la campaña, participarás en la carrera…

Sí, si algo me gusta, es correr, y hacerlo con todas estas mujeres como una sola voz contra la violencia será un rush que no he sentido ni el estreno de lo más cañón que he hecho en mi vida.