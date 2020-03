La poesía de Bonifaz Nuño vive en la pintura infantil

Hace 25 años surgió el Programa Alas y Raíces a los Niños y prácticamente desde aquellos primeros años se generó el interés por crear materiales impresos que contribuyeran al acercamiento de este sector a la poesía.

Carlos Pellicer, Jaime Sabines, Efraín Huerta, Elías Nandino, Enriqueta Ochoa, Ramón López Velarde, Octavio Paz o Griselda Álvarez conforman la colección “Poesía para Niños”, a quienes ahora se suma el título Cuando hablaba era contigo. Bonifaz Nuño para niños, coedición de la Coordinación de Desarrollo Cultural Infantil y el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, en colaboración con la Secretaría de Cultura de Ciudad de México y el Instituto Veracruzano de la Cultura.

“El número de Bonifaz Nuño se gestó durante la última parte del sexenio anterior, un bebé que me tocó a mí recibir. Soy el feliz partero del libro y me da mucho gusto recibirlo, porque además coincide con una de las posturas que se anuncian en el volumen: la poesía se escribe para los oídos y no para los ojos, lo que puede parecer una formación trivial, pero no lo es”, explica Antonio Rodríguez Frino, titular de la coordinación.

Desde su perspectiva, los niños y las niñas asumen la palabra a través del oído, lo hacemos a lo largo de nuestra vida, pues solemos ingresar al mundo a través de los cantos, de los arrullos de la madre, hasta adquirir la capacidad del lenguaje, lo que no es menor en el ejercicio lírico y termina por mostrarse a través de este libro.

“Su poesía se caracteriza por el ritmo, por la sonoridad de las palabras y por una profunda preocupación e indagación de los pesares del alma humana. Una poesía más cercana al canto que a la gráfica, lo que lo aproxima a los niños y niñas. Si bien no es una poesía destinada explícitamente a ellos, está cerca en la medida en que es una obra profundamente humana y sonora”.

EN BUSCA DE LECTORES

“Ahora estamos intentando que esos libros tengan una circulación en espacios a los que antes no llegaban, lo que también

puede expandir las posibilidades de que los niños se vinculen con las letras de los autores mexicanos”, dice el autor de la columna Cortando rábanos en MILENIO.

Los libros de “Poesía para Niños” se acompañan de dibujos desarrollados en talleres de artes plásticas y literatura, donde los participantes reinterpretan el significado de las palabras de los poetas, a fin de darles nueva vida a través de sus trazos y diseños.

El volumen se presenta hoy, a las 13 horas en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.

Y ADEMÁS

ESOS EXTRAÑOS JUEGOS DE PALABRAS

“Las palabras suelen hacer extraños juegos. / Ellas solas dicen. / Nosotros somos la guitarra que alguien toca”, escribió el autor de Albur de amor, Los demonios y los días y otras obras.