La música no tiene religión ni idioma: Jeff Pilson

La música trasciende cuando después de décadas sigue sonando algún éxito que fue de los más escuchados, cuando en la actualidad las audiencias la siguen sintonizando, la bailan o la cantan y una de las bandas de rock más populares de la historia, Foreigner lo sigue haciendo en 2020.

El grupo creado en 1976 sigue tan latente como cuando inició, incluso se siguen escuchando algunos de sus éxitos, como “Waiting For A Girl Like You”, o “I Want To Know What Love Is”, es por ello, que decidieron hacer una gira por nuestro país y se presentarán esta noche en el Palacio de los Deportes, situación que los emociona, ya que buscaban pisar nuevamente un escenario mexicano.

“Siempre es hermoso estar en México, nos encanta visitarlo y conectar con la audiencia, ya que son muy pasionales y eso nos inspira para seguir visitándolos, gracias siempre por su buena vibra”, dijo el bajista Jeff Pilson a M2, durante una entrevista telefónica.

Hoy en día la música ha cambiado tanto, desde cómo se consume hasta como se realiza, para ellos siempre es bueno seguir innovando seguir creciendo, pero tienen su propio estilo y su manera de tocar música lo cual no cambiará.

“Hay grandes canciones, enormes artistas, sí todo es muy distinto a cuando nosotros empezábamos, pero creo que ahora muchos ven la forma de monetizar las melodías o incluso se vuelve difícil por los servicios de streaming, la idea sí es acoplarnos a lo nuevo. ¿Por qué no?, pero nos apasiona seguir pensando como esa vieja escuela de dar conciertos en vivo, que los instrumentos hagan vibrar, que el público se sienta satisfecho y feliz con lo que seguimos logrando”, afirmó.

ENCIENDE LOS SENTIMIENTOS

La clave para seguir latente en este mundo de tecnología y nuevos artistas es ofrecer lo que más le apasiona de esa manera se enciende los sentimientos de los fanáticos.

“Yo creo que hay muchas cosas que nos mantienen fuertes, somos humanos y somos muy pasionales, nos queremos mostrar reales, hacer que el público vibre con nuestra manera de ver el arte que es la música; ofrecemos toda nuestra energía y nuestro público responder esa es la magia”, dijo.

“Lo increíble de la música es que no importa qué idioma hables, de qué religión eres, de dónde vienes, lo importante es compartir una pasión, conectar en vivo, las letras, las canciones, los instrumentos, la voz nos unen”, añadió Jeff.

Para el bajista, que ha dedicado la mayoría de sus años a la música con esta agrupación, pero que también ha tocado con bandas como Dokkenn o DiIO, se considera una persona feliz y satisfecha con lo que ha logrado con sus altas y bajas, pero al final de cuentas mantiene ese orgullo de lo que ha logrado en el mundo del rock.

“Realmente no tengo remordimientos de nada, de todo lo que he vivido, en mi trayectoria, en mi vida personal, siempre buscamos ser mejores personas, hacerlo mejor, seguir siendo fuertes y realmente me siento afortunado con el camino que he recorrido, he aprendido de todo; hago música para vivir, trabajo el respeto, amo a los fans, si volteo hacia atrás, creo que no podría haberlo hecho de otra manera, soy afortunado”, señaló.

CLAVES

HISTÓRICOS

La banda está integrada por Mick Jones, en guitarra y voz; Kelly Hansen, cantante principal; Tom Gimbel, guitarra y sax; Michael Bluestein, en teclados, y Chris Frazier, en la batería.

ÉXITO MUSICAL

La banda cuenta con 10 álbumes multiplatino y 16 éxitos en el Top 30 y continúan con su gira titulada Then And Now, alrededor del mundo.

FUNDADORES

El ex integrante de King Crimson, Ian McDonald, fue otro de los fundadores, junto con el vocalista Lou Gramm, ambos dejaron la banda por diferencias con Jones.