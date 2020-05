La mañanera. ¿Qué dijo AMLO en la conferencia de hoy, 19 de mayo?

El presidente Andrés Manuel López Obrador abrió su conferencia matutina dando la palabra a las autoridades de Saluda para hacer un balance general de la situación en México sobre la pandemia de covid-19.

Jorge Alcocer y Hugo López-Gatell, secretario y subsecretario de Salud, señalaron que los 13 días restantes de la jornada nacional de sana distancia son fundamentales para la mitigación de la epidemia.

Propuesta de Morena sobre Inegi no es conveniente

El Presidente dijo que solo es responsabilidad de los servidores públicos el transparentar su patrimonio, por lo que la reforma para que el Inegi verifique el los bienes de los ciudadanos no es conveniente.

“No creo que sea correcto, se tiene que mantener en privado lo que significan patrimonios de empresarios y de todos los mexicanos la obligación de dar a conocer los bienes patrimoniales es exclusivamente para los servidores públicos; nosotros sí debemos a dar a conocer nuestros patrimonios, por eso no considero conveniente esa propuesta”.

Exitosa, estrategia de sana distancia

Al precisar el número de camas disponibles para atender a pacientes de covid-19, el Presidente aseguró que la estrategia del gobierno para enfrentar la pandemia fue exitosa, pues ni en los países con más desarrollo económico pudieron solventar la demanda de servicios de salud.

“Esto lo explico porque no se reconoce que fue, desde nuestro punto de vista, exitosa la estrategia de la sana distancia. Ni en los países con más desarrollo económico pudieron resolver el problema de disponibilidad de camas, de médicos; para nosotras ha sido muy exitosa la estrategia que se ha aplicado gracias a los médicos, a los expertos, a los científicos mexicanos. Son malas las comparaciones, pero a veces exageran nuestros adversarios de mala fe”.

Sentencia de Javier Duarte, corresponde a Poder Judicial

El Presidente dijo que al ser un ente independiente, le corresponde al Poder Judicial lo referente a la sentencia del ex gobernador de Veracruz, y de haber inconformidad se pude acudir al Consejo de la Judicatura Federal, sin embargo, señaló que esa acción no le corresponde a su gobierno.

«En el caso del amparo del ex gobernador de Veracruz, de la sentencia, eso lo tiene que revisar el Poder Judicial, esa es una decisión del Poder Judicial y deben valorarla.

«Es importante informar de que el Poder Judicial tienen una instancia para observar si se aplica bien la ley, esta instancia del Poder Judicial es una especie de fiscalía, es el Consejo de la Judicatura, entonces cuando hay una decisión de estas se puede asistir a la Consejo de la Judicatura Federal y pedir la revisión, no nos corresponde a nosotros, una de las cosas que hemos hecho es respetar las decisiones del Poder Judicial«.

Gobierno cuida el medioambiente, dice AMLO

El Presidente dijo que su gobierno vela por los recursos naturales y el medioambiente, prueba de ellos es que no se han dado permisos para el fracking ni la minería en México; sobre el Tren Maya dijo que no habrá afectaciones mayores.

«Hoy vi una nota que se permitieron permisos para fracking; no es cierto, y lo voy a investigar. La minería, no hemos entregado una sola concesión para la minería, entre otras cosas porque hay millones de hectáreas concesionadas que ni siquiera se están explotando, entregaron las concesiones y se utilizaron para la especulación; no al maíz transgénico y va el plan hacia adelante para la siembra de árboles maderables y frutales.

«En el caso del Tren Maya, toda la vía nueva va sobre la vía que se construyó sobre el tendido de la vía vieja cuando se inauguró el ferrocarril del sureste, en los años 50, porque también hay mucha simulación en los movimientos, incluso, hay quienes lucran con esas causas, pseudo ambientalistas, y engañan. Si no se conoce del sureste y se habla del Tren Maya y sale un grupo a decir que se va a afectar el medio ambiente se puede creer.

«Al contrario, mover carga y utilizar el ferrocarril es mucho menos contaminación que los autobuses, pero nosotros vamos a continuar con eso».

Reapertura, responsabilidad de todos

El secretario de Salud, Jorge Alcocer, llamó a todos los sectores de la sociedad a asumir la responsabilidad de cada quien, pues retomar actividades es tarea de todos.

“Cuidarnos entre todos y en particular a compañeros de trabajo en riesgo. El éxito de la reapertura es responsabilidad de todos, no podemos adelantarnos. El gobierno de México ha puesto a disposición de las empresas lineamientos para lograr una reapertura responsable de las actividades laborales”.

López-Gatell pide no relajar medidas de sana distancia

El subsecretario de Salud dijo que los 13 días restantes para finalizar la jornada nacional de sana distancia son fundamentales para seguir teniendo resultados adecuados, por lo que dijo que no es correcto relajar la disciplina y regresar al espacio público.

«No perdamos la oportunidad de aprovechar estos 13 días quedándonos en casa, no es adecuado que se estén relajando las medidas de sana distancia y que exista este regreso a la actividad e publica por parte de empresas y la ciudadanía. Los recintos escolares siguen cerrados, lo cual es una gran contribución a las medidas de sana distancia».

Subió de 5% a 6% empresas no esenciales que no pararon actividade s

La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, también hizo un llamado a las empresas a no relajar las medidas de resguardo y sana distancia; dijo que dos empresas, una en Tapachula y otra en Ciudad de México, se han negado a parar actividades.

El 6 por ciento de las empresas no esenciales que se negaron al cierre se concentran en tiendas departamentales, comercio de productos no esenciales y la venta, reparación, mantenimiento y distribución de vehículos.

La secretaria del Trabajo dijo que las empresas Grupo Comercial DSW S.A. de C.V. en Tapachula, Chiapas; y Megasports S.A. de C.V. en Iztacalco, en CdMx, se negaron a parar actividades.

Gobierno ha participado en la repatriación de 12 mil 746 México

El canciller Marcelo Ebrard dijo que de una u otra manera, el gobierno de México ha participado en la repatriación de 12 mil 746 connacionales varados en distintos puntos del mundo debido a la pandemia de covid-19.

“A esta fecha el gobierno ha participado en repatriación de 12 mil 746 mexicanos en el exterior, de todo el mundo prácticamente. Lo que es interesante es la presencia mexicana global, una vez que pase la pandemia, no solo por razones de turismo, sino por la presencia de mexicanos en todo el mundo, es mucho más complejo que en décadas pasadas”.

Respuesta nota diplomática tendrá gran repercusión

El canciller Marcelo Ebrard aseguró que Estados Unidos responderá a la nota diplomática enviado por México respecto del operativo Rápido y Furioso, asegurando que la respuesta tendrá repercusión en el país.

«La nota hace referencia a la última solicitud de la FGR de información que fue ratifica en febrero de este año respecto al operativo ‘Rápido y Furioso’ que tiene que ver con armas recuperadas en México y Estados Unidos, con declaraciones con testigos o participantes que no han sido publicadas al 100 por ciento. Hay una investigación de muchos años y que hace falta la información para poderla concluir.

«Esa nota va a tener repercusión; hay de dos, o se mintió al Congreso de la Unión y a la sociedad diciendo que no se sabía; o bien, se atropelló la soberanía de México, es algo del mayor interés de público.

«Sabemos que nos van a responder, hay estrecha cooperación en seguridad, han habido varios encuentros de seguridad y se han tratado varios temas y seguramente va haber una respuesta de cooperación con México en esta indagatoria«.

