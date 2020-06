La mañanera. ¿Qué dijo AMLO en la conferencia de hoy, 05 de junio?

El presidente Andrés Manuel López Obrador arrancó su conferencia mañanera desde Villahermosa, Tabasco, en donde anunció que debido a que se cumple un año más de lo ocurrido en la Guardería ABC, Zoé Robledo, director de IMSS, y Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de Segob, darán un informe especial.

AMLO rechaza injerencia en hechos de ayer en Guadalajara

Tras el enfrentamiento de ayer entre policías y manifestantes en la capital de Jalisco, en protesta por la muerte de Giovanni López, el Presidente rechazó que tenga interés de perjudicar al gobernador del estado, Enrique Alfaro, quien señaló al mandatario federal de orquestar las manifestaciones.

«Yo tengo diferencias con el gobernador de Jalisco, diferencias políticas, ideológicas, pero actúo con responsabilidad y no me inmiscuyo, no participo en cuestiones partidistas, no soy jefe de grupo, ni de partido; represento al Estado mexicanos, no tengo yo ningún propósito de afectar a autoridades locales.

«Lamento los hechos porque estoy a favor de resolver problemas mediante el dialogo y sin el uso de la fuerza; son partidario de la no violencia y espero que se aclaren las cosas. Pienso que no debe de haber acciones autoritarias, actos autoritarios; nada por la fuerza.

«Debe de hacerse pero corresponde a la autoridad local y a la CNDH, solo si lo decide la fiscalía general porque es autónoma, si hay elementos también para que intervenga la FGR, sin dudad la CNDH, es de oficio, pero nosotros intervenimos. No me meto cuestiones partidistas por la investidura presidencial».

AMLO rechaza pleito con Alfaro

El Presidente insistió en su negativa de enfrascarse en acusaciones con el gobernador de Jalisco, y lo llamó a presentar pruebas de sus dichos, si las tiene. Llamó a que las autoridades asuman su responsabilidad.

«En el caso del gobierno federal no, no vamos a dar motivo a que se esté especulando de que nosotros tenemos interés en perjudicar al gobierno de Jalisco, no vamos a caer en ese juego por eso nos hacemos a un lado. No es la primera vez que se tienen diferencias y no contestamos, no respondemos. Para que haya pleito se necesitan dos y nosotros no queremos pelear y cada quien necesita asumir su responsabilidad. Somos nosotros de la independencia que tienen autoridades municipales y de la soberanía que tienen los gobiernos de los estados. No tenemos interés en pelearnos con ningún gobernador, tenemos interés en enfrentar los graves problemas nacionales a eso me dedico y nos soy hipócrita porque no soy conservador».

─ ¿Eso hizo Alfaro?

«No sé pero no tengo que ver nada con lo que sucedió lamentablemente en Jalisco, si tiene el gobernador pruebas que las de a conocer. El que acusa tiene que probar. Para actuar de manera responsable«.

Rechaza reducción de tarifas de luz en Tabasco

El Presidente dijo que en Tabasco se condonó la deuda por el servicio eléctrico porque fue un movimiento anejo que se consolidó con la llegada del gobernador Adán Augusto; sin embargo, dijo que no se puede dejar de pagar la luz porque la Comisión Federal de Electricidad necesita recursos para seguir operando.

«Este estado, por la participación del gobernador, tuvo un trato especial, me lo reclaman en otras partes, porque se llevó el plan de la condonación de las deudas. Lo que explico es que es una situación muy especial de Tabasco, es un movimiento que se inició hace muchos años y ya se resolvió con la intervención del gobernador y se logró una disminución considerable de los pagos.

«A cerca de las tarifa, mi compromiso fue de que no va a aumentar el precio de la luz, como no va aumentar la gasolina, el diésel o el gas. A cerca de las tarifas poco a poco vamos a ir resolviendo. No podemos dejar de cobrar lo justo porque de eso mantenemos a la CFE, que es del pueblo de México, y que querían desaparecer, destruir en el periodo neoliberal, y ahora estamos consolidando por eso tiene que contar con ingresos, por supuesto, cobrando tarifas juntas, nunca lo que se hacía antes, que constantemente aumentaba el precio de luz, y había gasolinazos«.

En nueva negociación de OPEP, México no reducirá producción de crudo

Previo a la nueva negociación con la OPEP, el Presidente dijo que México no reducirá más su producción de crudo, pues ya cumplió en reducir 100 mil barriles.

«Ya se informó a miembros de la OPEP de nuestra postura, nosotros ya cumplimos con la reducción de 100 mil barriles; y hay países que no ha cumplido cabalmente con estos ajustes. Nosotros nos podríamos ajustar más nuestra producción. Ya hemos cerrado pozos petroleros para cumplir con el compromiso que hicimos, esto lo estaban viendo bien los países de la OPEP y la no OPEP, no tenemos nosotros ningún problema.

«Me ha informado Roció Nahle que se va a llevar a cabo este encuentro; ella me va a acompañar a la gira y va a estar pendiente de la reunión, y va a participar aun cuando lo haga por vía telefónica pero que no esté ningún sitio, definiendo la postura de México.

«No podríamos, ya cumplimos y se puede verificar que no estamos extrayendo más petróleo, hubo una disminución de 100 mil barriles«.

Mezquindad del PAN, por pedir a OMS que López-Gatell no colabore

El Presidente calificó como falta de urbanidad política la petición que hizo el PAN a la OMS para pedir que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, no colabore en el nuevo reglamento sanitario.

“Me pareció un exceso del PAN el envío de una carta para que no aceptaran al doctor Hugo López-Gatell como asesor de la OMS; es mezquindad, eso no se hace, es falta de urbanidad política. Está bien que quieran diferenciarse del gobierno, pero que ahora que tenemos diferencias quieran ellos oponerse a todo, pero debe haber un mínimo de racionalizad, un mínimo de seriedad, pensar en el país; eso me pareció un exceso”.

IMSS amplía denuncia en caso de Guardería ABC

El director del IMSS anunció que se retomó la investigación, pues es petición del Presidente que en este caso haya justicia, por lo que no se dará carpetazo y se hará justicia.

“Destacar otro elemento, la presentación de una nueva denuncia por parte del IMSS; se había presentado una meses antes; se fortaleció, se completó; hay nuevos hechos, hay nuevas responsabilidades, nuevas pruebas y en particular algo que se ha hecho es retomar la investigación. Lo que quedó fue la última ejecución de la competencia de la facultad que tenía la corte de iniciar una investigación. Tenemos confianza que la fiscalía dará hacia adelante una investigación para encontrar la justicia que se ha esperado”.

AE