La Luz del Mundo: acusaciones de Sochil Martin son falsas y ridículas

Luego de que este jueves Sochil Martin, ex secretaria de Naasón Joaquín García, informara que esta semana presentó en California una denuncia contra la iglesia, su líder y otras 12 personas relacionadas con él, La Luz del Mundo en Estados Unidos aseguró que en esa iglesia nadie es forzado a hacer nada. Que ellos no imponen, roban o atentan contra personas.

En Pomona, California, voceros de la iglesia dijeron que se está generando un discurso de odio y difamación en contra de la iglesia con acusaciones que son ridículas y hechas de mala fe.

«Encontramos estas acusaciones falsas y ridículas. (Sochil) pudo hacerlo (presentar la denuncia) en cualquier otro momento en los últimos 8 meses. Pudo hacerlo la próxima semana, pero el momento en el que lo hizo manifiesta su carácter. No hay sinceridad, no hay preocupación por las víctimas, no hay preocupación por los abusos, lo hizo directamente para afectar la celebración (de la Santa Cena)», dijo en conferencia de prensa el codirector de comunicaciones de La Luz del Mundo en Estados Unidos, Jack Freeman.