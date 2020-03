La igualdad de género es más que nuevos espacios para las mujeres

Jannet López Ponce

La igualdad de género en el ámbito laboral no se logrará con más espacios para las mujeres, sino cuando se rompa “el techo de cristal” que les sigue impidiendo acceder a posiciones jerárquicas que son destinadas en su mayoría a los hombres y que, para aspirar a obtenerlas, deben demostrar que pueden “masculinizarse” para ser como ellos.

La doctora Lucía Gabriela Ciccia, investigadora del área de género en la ciencia, la tecnología y la innovación en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, consideró que el apoyo de empresas y gobiernos al paro nacional del próximo 9 de marzo no debe confundirse “con un favor”, sino demostrar que existe un compromiso de cambio para hacer a un lado los valores androcéntricos y acabar con la violencia simbólica.

En entrevista con MILENIO destacó que estos valores están tan normalizados que hay mujeres a las que no hace falta ponerles una prohibición o que un hombre les señale que no pueden hacer o aspirar, simplemente creen que nacieron con ciertas habilidades y conductas y por ello no encajan en la forma de producción de sus espacios laborales.

La investigadora, que participará como panelista en Milenio Foros “Todas visibles”, fue insistente en que los pocos espacios de jerarquía que se abren a las mujeres siempre están sujetos a que demuestren que pueden ser como un hombre: objetivas. “Es interesante pensarlo: supongamos que hubiera igual cantidad de mujeres y varones.

Hasta el siglo XIX la mujer no podía entrar (a la ciencia) y ahora ya puede entrar pero es simbólica la barrera; sí, yo me siento con las capacidades para hacer buena ciencia y dedicarme a la tecnología y la innovación pero sigo apegada a estos valores.

Por eso no es suficiente equidad en cantidad, se requieren políticas que terminen con los privilegios de estos sujetos”. Ciccia consideró que el 9 de marzo no debe idealizarse como un antes y un después sino un día más que dará la oportunidad de celebrar todos los logros progresivos que se alcanzaron con el paso de los años.

