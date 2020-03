¿La guerra contra quién?

De todas las declaraciones de guerra contra un enemigo tan ubicuo como formalmente inexistente (las drogas, el terrorismo, ideologías como el comunismo), quizá declararle la guerra a un virus represente un culmen insuperable, como han hecho al menos Macron, Trump (autoproclamado “war-time president”) y Bukele. Y si acontecimientos colectivos traumáticos como el 11 de septiembre sirven de indicio, las medidas de excepción justificadas por la retórica bélica habrán llegado para quedarse incluso cuando haya pasado la crisis, al menos en algún grado.

No es mi intención cuestionar la severidad de las medidas de aislamiento, pues parece haber bastante evidencia empírica en lo relativo a su carácter necesario, sino subrayar el potencial impacto de encuadrarlas en una retórica bélica (cosa que, por fortuna, en México no ha sucedido, pese a que cada vez aparecen más clamores de personajes patéticos buscando inducir un estado de histeria y de pánico, para con ello ganar algo de notoriedad). Además, como viene ya sucediendo hace décadas con el incremento de la precariedad y los cada vez más eficaces métodos de monitoreo y (auto) explotación laboral, en el fondo declararle la guerra a un virus equivale a declararle la guerra a los cuerpos sin los cuales el virus no puede existir ni diseminarse. Así el caso de Boris Johnson, cuyo gobierno al parecer contempló de inicio una medida conocida como “inmunidad de manada”, que consistiría en permitir el contagio masivo (y las consiguientes muertes asociadas) para que con el tiempo la población fuera inmune al virus, y no tuviera que detenerse la economía, una especie de política de “tierra quemada” en todo el Reino Unido.

Este tipo de ideas son propias de una mentalidad de “sálvese quien pueda”, inscrita nuevamente en el hecho de concebir la pandemia como una guerra, y a nivel ciudadano tienen su correlato en el acaparamiento personal de papel de baño o gel antibacterial, en los despliegues de sadismo empresarial que incluso en los albores de la crisis despiden personal de manera preventiva, o la noticia de que en Estados Unidos han incrementado hasta 300 por ciento las ventas de armas y municiones, como si la población se estuviera finalmente preparando para la fantasía del apocalipsis donde hay que ir por la calle matando a zombis contagiados, si es que se quiere salvar la propia vida.

Así como Foucault describió el encierro obligado por la peste como la imagen emblemática de las sociedades de control, a menos que en efecto los rescates gubernamentales terminen aliviando el efecto de los despidos masivos (en Estados Unidos aplicaron para beneficios de desempleo 3.3 millones de personas tan solo la semana pasada) y cierres de pequeñas y medianas empresas y comercios, el encierro del coronavirus puede terminar por ser el sueño húmedo neoliberal, donde al fin unos pocos controlan la riqueza, y la enorme mayoría desempleada se vea en adelante obligada a aceptar condiciones todavía más infames, con la sola aspiración de poder sobrevivir.