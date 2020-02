La centralización de los derechos del futbol mexicano

En el pasado Sports Summit realizado hace un par de días en la ciudad de México estuvieron muchas personas del deporte nacional e internacional las cuales mostraron avances en tecnología, mkt, administración, etc. Dentro de todas estas ponencias hubo una llamada foro mundial de ligas donde estarían la Serie A (no vino por el tema del coronavirus), La Liga, liga argentina, la liga colombiana y por supuesto la anfitriona, la Liga MX y de la cual Enrique Bonilla es el presidente del foro mundial de ligas. Bueno pues en este foro las 3 ligas que no eran la mexicana tienen centralizados sus derechos de televisión, esto que es, pues que las televisoras o televisora le pagan a la liga deportiva los derechos de todos los juegos de la temporada para poder transmitirlos y esta a su vez reparte el dinero obtenido a los clubes de acuerdo a jerarquía, rating, etc. pero hay un reparto del cual se evita que cada equipo tenga que negociar sus propios derechos. Esto se manejó desde que comenzó la Liga premier en Inglaterra y posteriormente fue copiado en todo el mundo, excepto ¿en dónde creen? Pues sí, aquí en México. Los ‘aztecos’ y los ‘televisos’, mas estos últimos, en su vida querían compartir derechos y siempre bloquearon para que entraran otras televisoras a transmitir la primera división. Desde que entro Fox Sports con León y posteriormente ESPN (Leones Negros), TVC Deportes (Dorados) el crecimiento ha sido muy fuerte para tv de paga y de hecho ahí fue donde más creció Fox Sports que le quito varios equipos a los ‘aztecos’. Al ver esto, los ‘televisos’ ahora si quieren que haya reparto de los derechos de tv de los equipos de la Liga MX cuando ellos fueron los que siempre bloquearon que hubiera esa libertad de poder escoger y tener en alguna televisora los partidos de América, Pumas, Chivas, etc. Ahora ellos se abrieron al cederle algunos juegos a ESPN para que los transmita en simultaneo aunque siempre con las limitantes de que no pueden narrar en los estadios sino en los estudios de televisión y con la señal que Televisa genere sin poder estar con un reportero al menos en la cancha, algo muy común con Televisa. Si la Liga MX quiere trascender y en verdad subir ese escalón que les falta el siguiente paso es esto centralizar los derechos y que cualquier televisora que quiera comprarlos lo haga. Por supuesto también muchos ven en este plan el poder finalmente quitarle a Fox Sports los equipos que ha obtenido para transmitir y los cuales pertenecían a Televisa pero mayormente a TV Azteca quienes son la cadena que más ha sufrido por perder equipos. Ojala que después de tanto platicarlo y de que quieren cambiar todo el esquema de la Liga MX al abolir el ascenso y aplicar más ideas que tienen, el tema de los derechos en verdad lo hagan y que el dinero que ingrese a la liga sea más y mejor repartido entre los clubes.