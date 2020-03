Juegos Olímpicos podrían posponerse hasta 2022

El Comité Olímpico Internacional considerará posponer los Juegos Olímpicos de Tokio (incluso hasta 2022), durante unas reuniones que se llevarán a cabo en las próximas cuatro semanas, informó el domingo el organismo en un comunicado. Esto luego de las críticas de atletas y autoridades del deporte por la pandemia del coronavirus.

En las reuniones con las autoridades de Japón y funcionarios del deporte internacional se tratarán los “escenarios de planeación” de los juegos previstos para realizarse del 24 de julio al 9 de agosto, indicó el COI.

Esto incluye “el escenario de un aplazamiento”, señaló el COI en un comunicado y añadió que “la cancelación no forma parte de la agenda”.

“Estos escenarios se relacionan con modificar planes existentes para que los juegos se realicen el 24 de julio del 2020 y también para cambios a la fecha de inicio de los juegos”, añadió el organismo.

Aunque se habla de que los Juegos podrían reprogramarse para el verano o el otoño de 2021, no se descarta la posibilidad que ante la complejidad se muevan hasta 2022.

Bach ha dicho constantemente que los organizadores están comprometidos a dar inicio a la justa el 24 de julio a pesar de que los entrenamientos de los atetas, eventos de clasificación y la preparación de los juegos se han visto interrumpidos por el brote del nuevo coronavirus.

Las críticas sobre esta posición incrementaron en los últimos días por parte de atletas e integrantes del COI, antes de que Bach finalmente reconociera que es posible un plan alterno.

“Por supuesto estamos considerando distintos escenarios”, comentó Bach al periódico The New York Times en una entrevista el jueves.

Los comités olímpicos de Brasil y Eslovenia posteriormente pidieron que fueran pospuestos hasta 2021. El organismo que rige el deporte olímpico de Noruega dijo que quería que los atletas acudan a Tokio después de que la crisis de salud global esté bajo control.

De igual manera, las federaciones de atletismo y natación de Estados Unidos -dos de los tres deportes más importantes de los Juegos Olímpicos- le pidieron al Comité Olímpico Estadunidense que solicite oficialmente el aplazamiento.

“Hay un incremento drástico de casos y nuevos brotes de la enfermedad Covid-19 en distintos países de todos los continentes”, señaló el COI. “Esto llevó a la (junta) a la conclusión de que el COI necesita tomar los siguientes pasos en la planeación de un escenario alterno”.

La junta “enfatizó que una cancelación no resolvería ningún problema ni ayudaría a nadie”, agregó.

En un comunicado por separado, Bach se dirigió a los atletas que desean competir en los Juegos Olímpicos de Tokio. De los 11,000 sitios disponibles en 33 deportes, alrededor de 4,700 todavía deben de definirse.

“Las vidas humanas tienen prioridad sobre todas las cosas, incluida la realización de los juegos”, escribió Bach. “El COI quiere ser parte de la solución”.

Si son este año, Canadá y Australia no irán a los JO

El Comité Olímpico y Paralímpico de Canadá informó que no enviará atletas a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, si éstos no se postergan ante la propagación del coronavirus.

Dicho organismo envió una carta al Comité Olímpico Internacional informando esta “difícil decisión”, y le solicitan que reprogramen la justa veraniega, pues a pesar de que reconocen la complejidad que será aplazar los Juegos, primero está “la salud y seguridad de los deportistas y comunidad mundial”.

“El COC y el CPC instan urgentemente al Comité Olímpico Internacional y al Comité Paralímpico Internacional y la Organización Mundial de la Salud (OMS) a posponer los Juegos por un año”, se lee en el comunicado.

En tanto, el Comité Olímpico Australiano pidió al COI posponer los Juegos un año porque ahora la prioridad es la salud de sus atletas.

Opiniones al respecto

Thomas Bach

Presidente del COI

“La cancelación de los Juegos destruiría el sueño olímpico de 11 mil atletas de los 206 Comités Olímpicos Nacionales, del Equipo Olímpico de Refugiados del COI, muy probablemente para los atletas paralímpicos, y para todas las personas que lo apoyan como entrenadores, médicos, funcionarios, compañeros de entrenamiento, amigos y familiares. La cancelación no resolvería ningún problema y no ayudaría a nadie. No está en nuestra agenda».

Carlos Padilla

Presidente del COM

El presidente del Comité Olímpico Mexicano (COM), Carlos Padilla Becerra, anunció este domingo su apoyo a la postura del Comité Olímpico Internacional (COI) de posponer por cuatro semanas la toma de decisiones sobre la celebración de los Juegos de Tokio 2020. “Se apoyará en todo momento la determinación que tome el COI al término de las reuniones que se lleven a cabo para tal efecto en los próximos días”, señaló el directivo.

Shinzo Abe

Primer Ministro de Japón

El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, mostró su disposición a discutir el aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en línea con el anuncio realizado en las últimas horas por el Comité Olímpico Internacional (COI). “Si es muy difícil seguir adelante con la organización de los JO de forma completa como está previsto, para dar prioridad al bienestar de los atletas sería inevitable abordar la decisión de posponer las fechas”, dijo.

Caradh O’Donovan

Fundadora de Global Athlete

Un grupo internacional que representa a aspirantes a competir en los Juegos Olímpicos pidió el domingo al Comité Olímpico Internacional que aplace los Juegos de Tokio. “Mientras el mundo se une para limitar la expansión del virus (…) el COI debe hacer lo mismo”, dijo Global Athlete en un comunicado. “Es extraño que el COI no haya mostrado ningún liderazgo real”, dijo la irlandesa Caradh O’Donovan, fundadora de Global Athlete.