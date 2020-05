Jorge Castro, el boxeador que tuvo sexo en el vestidor antes de pelear

El ex boxeador Jorge Castro, mejor conocido como la Locomotora, confesó durante una entrevista que antes de una pelea, uno de sus actos habituales era tener sexo, incluso dijo que llegó hacerlo en un vestidor.

“Me encantaba (el sexo) y siempre lo dije. Una vez lo hice en el vestuario, en una pelea en Comodoro Rivadavia. No me afectaba en el momento, me consideraba un tipo fuerte, capaz de hacer cualquier cosa arriba del ring, dijo Castro en una entrevista con Walter Nelson en Radio La Red.