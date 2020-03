Irina Baeva es atacada por Laura Bozzo; la ‘denigra’ dice (Video)

Laura Bozzo explotó contra Irina Baeva y celebró que le hayan cancelado un evento por el Día Internacional de la Mujer, pues según dijo «sólo denigra a las mujeres» por ser «una roba maridos».

Laura Bozzo dijo que la actriz originaria de Rusia no es un ejemplo para el género femenino por «haberse entrometido en el matrimonio de Geraldine Bazán y Gabriel Soto«.

“Muchas mujeres como yo que hemos luchado y nos hemos roto el lomo en defensa de las causas de las mujeres, no nos sentimos representadas por alguien como tú. No eres inspiración para ninguna, tú no nos inspiras como mujer, a mí me denigras”, dijo la conductora peruana para el programa El Gordo y la Flaca.