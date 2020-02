Iniciativa de Morena altera a la UNAM

El rector de la UNAM, Enrique Graue, dijo que la iniciativa de ley del diputado morenista Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca solo puede interpretarse como “un intento de desestabilizar la vida universitaria”, y exigió a la Cámara de Diputados un pronunciamiento de rechazo a ese documento y el respeto “irrestricto a la autonomía universitaria”. Y lo logró a medias.

En un comunicado de la bancada de Morena, que no está firmado ni por su coordinador, Mario Delgado, afirman que esa iniciativa no es parte de la “agenda legislativa” del partido, que pedirán al legislador retirar su propuesta y que ratifican el “respeto irrestricto a la autonomía universitaria y a su vida interna”. No se sabe si ya se retiró la iniciativa, Alfonso Ramírez Cuéllar no dijo nada a pesar de que se causó mucha grilla, y se comprobó que Morena está detrás de la inestabilidad universitaria; no son los conservadores, como ha dicho con insistencia el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Jáuregui Montes de Oca propuso que los estudiantes, a través de elecciones abiertas de voto libre y secreto, designen al rector de la UNAM y a los directores de facultades, escuelas e institutos de investigación. En pocas palabras, a crear escenarios de lucha, como en los partidos políticos, como lo que estamos viendo en Morena para el cambio de dirigentes, y como lo veremos para la selección de candidatos en elecciones populares.

Sin duda, el legislador quiere que los estudiantes, la población mayoritaria en la UNAM, puedan ser manipulados por grupos externos, incluso partidos políticos, para imponer en los cuerpos de dirección a los más populares líderes, como en su momento lo fue El Mosh. Por cierto, mientras se presentaba la iniciativa de ley, 400 encapuchados llegaron a Ciencias Políticas y Sociales. ¿Casualidad?

Cuarto de junto

IEnova, la empresa que comanda Tania Ortiz Mena, registró un crecimiento en utilidad antes de impuestos, depreciación y amortización (Uaida) de 22 por ciento en el último trimestre del año respecto a 2018, y ya refleja la entrada en operación del gasoducto Sur de Texas-Tuxpan… NYCE, de Carlos Pérez, a través de su filial Sistemas de Gestión, ya ofrece a las empresas la certificación ISO37001 con controles para mitigar prácticas de corrupción… El diputado de Morena José Ricardo Delsol Estrada señaló que prohibir el uso del cigarro electrónico “no es una solución”… El director general del IMSS, Zoé Robledo, aseguró que el dinero no recaudado por outsourcing representa la mitad de lo que se invierte en medicamentos al año, y el CCE, a través de Jorge Treviño, manifestó su acuerdo por algunas modificaciones a la Ley Federal del Trabajo para brindar una mejor protección a los trabajadores y dar seguridad a quienes subcontraten servicios.

jesus.rangel@milenio.com