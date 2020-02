Horacio Villalobos reconoce que «odiaba» y criticaba a ‘La Academia’

Horacio Villalobos, el polémico juez de La Academia, suele causar controversia por sus contundentes críticas hacia los alumnos, pues el actor y presentador mexicano se caracteriza por su sinceridad a la hora de emitir un comentario, incluso si se trata del reality de canto de Azteca que celebra su gran final este domingo, pues aseguró que antes de participar como crítico del proyecto, no le parecía un programa de calidad y lo tenía en muy mal concepto.

En una entrevista de radio con Yordi Rosado, Villalobos afirmó que no le gustaba para nada el reality, y que incluso lo «odiaba» a tal grado de apodarlo La Nacademia ya que, a su parecer, el programa «trataba de todo menos de cantar».

Horacio Villalobos dijo que fue gracias a la nueva administración del canal que se pudo revivir el proyecto «con calidad», y que cuando fue invitado a participar lo primero que preguntó fue por el jurado.

«Cuando a mí me contrataron yo dije: ‘Para gatadas no me voy a prestar. De entrada, ¿quién va a ser el jurado?’ No, pues que va a ser Edith Márquez, Arturo López Gavito y tú’, entonces dije: ‘¡Acepto!’.